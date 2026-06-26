Мало кто догадывается: какой станции метро в Киеве могло и не быть

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Однако мало кто догадывается, какую историю скрывают стены метро. В частности, одной из станций вообще могло и не быть — её строительство не планировалось.

Об этом сообщает "ТиКиїв", передает "Новини.LIVE".

Чем уникальна станция "Славутич" в Киеве

"Славутич" — 34-я станция киевского метро, расположенная на зеленой ветке между станциями "Выдубичи" и "Осокорки". На самом деле станции "Славутич" могло и не быть, поскольку ее не было в плане строительства.

Станцию открыли 30 декабря 1992 года вместе со "Осокорками" — первыми станциями Серецко-Печерской линии на левом берегу Днепра.

Это стало важным шагом в развитии столичного метрополитена, соединившего новые жилые массивы с центром города. Интересно, что в первоначальном проекте линии станции "Славутич" не было, её добавили в план только в середине 1980-х годов.

Название станции происходит от древнеукраинского имени Днепра — Славутич. Соответствующая тематика отражена в оформлении станции — синие и голубые тона, металлические конструкции, имитирующие водную гладь, и освещение, напоминающее звёздное небо.

Это одна из последних станций Киевского метро, в оформлении которой принимали участие художники. После 1992 года такие элементы стали редкостью.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, сейчас метростроители перестраивают коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать движение в густонаселенных районах.

Также Новини.LIVE писали, что активисты предложили внедрить в Киеве европейскую модель оплаты проезда. Они предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере 20 гривен за поездку продолжительностью 45 минут и 30 гривен за поездку продолжительностью 90 минут. Такая система должна стимулировать население пользоваться общественным транспортом.