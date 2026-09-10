Lufthansa возобновляет полеты в Дубай: когда состоится первый рейс и расписание

Самолет Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa постепенно возобновит полеты в Дубай. Компания сокращала расписание на фоне военной угрозы на Ближнем Востоке. Запуск первых рейсов запланирован на конец октября.

Об этом сообщает The Independent, передает Новини.LIVE.

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Lufthansa возобновляет полеты в Дубай

Отмечается, что в пиковый период авиакомпании группы Lufthansa будут выполнять до 36 рейсов в неделю в Дубай и из Дубая.

"Постепенное возобновление полетов укрепит присутствие группы Lufthansa на Ближнем Востоке и значительно расширит возможности путешествий как для деловых пассажиров, так и для туристов", — говорится в сообщении.

Ранее в этом году авиакомпания Lufthansa запустила ряд новых рейсов в Азию, чтобы снизить потери прибыли, связанные с войной.

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Однако часть авиаперевозчиков сохраняет осторожность, и поэтому сотни рейсов приостановлены до поздней осени.

British Airways, Singapore Airlines, Air Canada и Wizz Air входят в число авиакомпаний, которые сохраняют значительные ограничения, в то время как Air France готовится к возобновлению полётов на Ближний Восток.

Авиакомпании с существенными ограничениями:

British Airways — рейсы в Дубай, Тель-Авив, Бахрейн и Амман приостановлены до 25 октября.

Singapore Airlines — рейсы в Дубай приостановлены до 24 октября.

Cathay Pacific — рейсы в Дубай и Эр-Рияд приостановлены до 30 ноября.

Wizz Air — рейсы в Дубай и Абу-Даби приостановлены до 24 октября.

Air Canada — рейсы в Тель-Авив и Дубай приостановлены до января 2027 года.

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