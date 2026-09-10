Lufthansa відновлює польоти до Дубая: коли страртує перший рейс та графік

Літак Lufthansa. Фото: Lufthansa/Facebook

Німецька група авіакомпаній Lufthansa поступово відновить польоти до Дубая. Компанія скорочувала графік на тлі військової загрози на Близькому Сході. Відкриття перших рейсів заплановано на кінець жовтня.

Про це повідомляє The Independent, передає Новини.LIVE.

Реклама

Lufthansa відновлює польоти до Дубая

Зазначається, що у піковий період авіакомпанії групи Lufthansa будуть виконувати до 36 рейсів на тиждень до та з Дубая.

"Поступове відновлення польотів зміцнить присутність групи Lufthansa на Близькому Сході значно розширить можливості подорожей як для ділових пасажирів, так і для туристів", — йдеться в повідомленні.

Раніше цього року авіакомпанія Lufthansa запустила низку нових рейсів до Азії, щоб знизити втрату прибутку, пов’язану із війною.

Читайте також:

Дедалі більше авіакомпаній поступово відновлюють польоти на більшій частині Близького Сходу після військового конфлікту, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.

Проте частина авіаперевізників зберігають обережність і тому сотні польотів призупинені до пізньої осені.

British Airways, Singapore Airlines, Air Canada та Wizz Air входять до числа авіакомпаній, які зберігають значні обмеження, тоді як Air France готується до відновлення польотів на Близький Схід.

Авіакомпанії з істотними обмеженнями:

British Airways — рейси до Дубая, Тель-Авіва, Бахрейну та Амману призупинено до 25 жовтня.

Singapore Airlines — рейси до Дубая призупинено до 24 жовтня.

Cathay Pacific — рейси до Дубая та Ер-Ріяда призупинено до 30 листопада.

Wizz Air — рейси до Дубая та Абу-Дабі призупинено до 24 жовтня.

Air Canada — рейси до Тель-Авіва та Дубая призупинено до січня 2027 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи варто обмотувати валізу прозорою плівкою. Чи дійсно вона добре захищає від пилу та бруду та може врятувати від сильного удару. Проте мандрівниками не варто сподіватися, що такий захист може відлякати злочинців.

Також Новини.LIVE писали про найдешевші авіакомпанії Європи. Сервіс AirAdvisor проаналізував дані авіакомпаній за обсягом доходів, які вони отримують за кожен подоланий кілометр на одне місце. До рейтингу потрапили популярні лоукостери Wizz Air та Ryanair.