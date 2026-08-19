Распродажа LOT 19 августа: доступные направления и цены на билеты

LOT порадовал новыми скидками: куда можно выгодно полететь
Популярная польская авиакомпания LOT запустила лимитированную распродажу. Пассажиры могут выгодно приобрести билеты в популярные курорты и на Балканы. Однако стоит поторопиться, ведь скидки действуют всего один день.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.
Быстрая распродажа LOT
Акция действует на рейсы с сентября 2026 по апрель 2027 года. Путешественники могут выбрать удобный для себя аэропорт во многих польских городах — Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Катовице, Познани, Жешуве, Люблине, Щецине, Быдгоще и других.
Период действия акции зависит от направления:
- Тирана: 21.09.2026 – 22.04.2027;
- Салоники, Подгорица, Сараево: 21.09.2026 – 22.04.2027 (кроме 25.10.2026 – 27.03.2027);
- Дубровник: 10.09.2026 – 22.04.2027 (кроме 25.10.2026 – 27.03.2027);
- Сплит: 15.09.2026 – 22.04.2027 (кроме 22.10.2026 – 27.03.2027);
- Ираклион (Крит): 21.09.2026 – 02.11.2026
- Афины: 14.10.2026 – 31.03.2027;
- Загреб, Любляна: 25.10.2026 – 27.03.2027.
Доступные акционные направления (цена в обе стороны):
- Варшава – Тирана — от 109 евро (469 PLN);
- Краков – Салоники — от 109 евро(469 PLN);
- Ряшев – Подгорица — от 109 евро(469 PLN);
- Варшава – Афины — от 116 евро(499 PLN);
- Варшава – Ираклион (Крит) — от 139 евро (599 PLN);
- Познань — Загреб — от 139 евро (599 PLN).
В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 55x40x23 см.
Дополнительно пассажир может взять на борт ещё одну личную вещь (дамскую сумочку, сумку для ноутбука, косметичку или зонтик) весом до 2 кг. Вещи пассажиров должны помещаться в багажную полку над головой или под передним сиденьем.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.
Также Новини.LIVE писали о летнем расписании рейсов SkyUp на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер упростил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинева. Путешественникам не придется снимать жилье в Молдове.