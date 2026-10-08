Билеты Укрзализныци: когда посадочные талоны невозможно вернуть онлайн

Когда билет на поезд Укрзализныци не удастся вернуть онлайн
Несмотря на обстрелы и угрозы, украинцы продолжают путешествовать на поездах. Однако в нынешних условиях сложно строить планы. К счастью, Укрзализныця ввела правила возврата билетов, благодаря которым можно вернуть хотя бы часть стоимости билета.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.
Возврат билетов УЗ
Одна из пассажирок пожаловалась на то, что ей не удалось за час до отправления поезда вернуть посадочный талон через приложение. Она сдала свой билет в кассу на вокзале за 10 минут до отправления поезда, и перевозчик вернул ей 40% от его стоимости.
Она поинтересовалась у представителей компании, почему за такой короткий промежуток времени билет нельзя вернуть онлайн. Пассажирка отметила, что посадочный талон может понадобиться другому пассажиру, однако у многих нет возможности доехать до вокзала.
В УЗ объяснили, что соответствующие ограничения — это один из инструментов борьбы с перекупщиками. В компании добавили, что неоднократно возникали ситуации, когда билеты массово выкупались, а затем возвращались или перепродавались в последние минуты перед отправлением рейса.
Такие действия создавали искусственный дефицит для других пассажиров. Возврат билета в кассу за час до отправления — это дополнительная проверка и контроль, которые позволяют предотвращать подобные злоупотребления.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. УЗ останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.
Также Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.