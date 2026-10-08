Квитки Укрзалізниці: коли посадкові талони не вдасться повернути онлайн

Вокзал в Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри обстріли та загрози українці мандрують потягами. Проте у нинішніх реаліях важко будувати плани. На щастя, Укрзалізниця запровадила правила повернення квитків, завдяки яким можна повернути хоча б частину вартості квитка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Повернення квитків УЗ

Одна з пасажирок поскаржилась на те, що їй не вдалося за годину до відправлення потягу повернути посадковий талон через додаток. Вона здала свій квиток до каси на вокзалі за 10 хвилини до відправлення потягу і перевізник повернув її 40% від його вартості.

Вона поцікавилась у представників компанії, чому за такий короткий проміжок часу квиток не можна повернути онлайн. Пасажирка зауважила, що посадковий талон може знадобитися іншому пасажиру, проте багато в кого немає можливості їхати на вокзал.

В УЗ пояснили, що відповідні обмеження — це один із інструментів боротьби з перекупами. В компанії додали, що неодноразово ставалися ситуації, коли квитки масово викуповувалися, а потім поверталися або перепродавалися в останні хвилини перед відправленням рейсу.

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Відповідні дії створювали штучний дефіцит для інших мандрівників. Повернення ж до каси за годину до відправки це додаткова перевірка і контроль, які дозволяють запобігати подібним зловживанням.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.