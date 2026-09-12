Метро в Киеве: пассажиры предлагают изменить систему оплаты проезда

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Из-за постоянных тревог в Киеве городские власти ввели ряд дополнительных маршрутов общественного транспорта, дублирующих линии метро. Однако после отбоя пассажирам удобнее пересесть на метро и добраться туда, куда нужно, минуя пробки. Киевляне призывают власти отменить двойную оплату.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте Киевсовета, передает Новини.LIVE.

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Оплата проезда в киевском метро

Автор инициативы отмечает, что во время воздушной тревоги пассажиры вынуждены пользоваться маршрутами, дублирующими линии метро, поскольку метро не работает и неизвестно, когда тревога закончится. Однако в большинстве случаев пассажирам необходимо доехать до тех станций метро, которые автобусный маршрут не дублирует.

Кроме того, после отбоя тревоги пассажир может пересесть на одной из станций метрополитена, чтобы быстрее доехать, или отбой может произойти раньше, чем автобус, находящийся уже на правом берегу, доедет до подземной станции метро.

"В случае продолжения тревоги проезд на метро будет бесплатным, но если воздушная тревога закончится, то при пересадке как на наземную станцию метро, так и на подземную пассажиру придется снова оплачивать проезд", — говорится в сообщении.

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Автор документа призывает столичные власти изменить систему оплаты проезда. Он предлагает не взимать с пассажиров плату при пересадке с автобуса, дублирующего наземную ветку метро, на станцию метрополитена в случае отбоя воздушной тревоги.

Чтобы мэрия Киева рассмотрела петицию, ей необходимо собрать 6 000 подписей. До окончания голосования осталось 55 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж нужно перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

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