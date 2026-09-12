Метро в Києві: пасажири пропонують змінити систему оплати проїзду

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Через постійні тривоги у Києві міська влада запровадила низку додаткових маршрутів громадського транспорту, які дублюють гілки метро. Проте після відбою пасажирам зручніше пересісти у підземку та дістатися куди треба без заторів. Кияни закликають владу скасувати подвійну оплату.

Відповідна петиція була оприлюднена на сайті Київради, передає Новини.LIVE.

Реклама

Оплата проїзду в метро Києва

Автор ініціативи зазначає, шо під час повітряної тривоги пасажири вимушені користуватись маршрутами, які дублюють гілки метро, тому що підземна гілка не працює та не зрозуміло коли тривога закінчиться. Проте у більшості випадків пасажирам потрібно доїхати до тих станцій метро, який автобусний маршрут не дублює.

Проте після відбою тривоги пасажир може пересісти на одну із станцій метрополітену, щоб швидше доїхати, або відбій може статись раніше поки автобус вже на правому березі доїде до підземної станції метро.

"У випадку продовження тривоги проїзд метрополітеном буде безкоштовний, але якщо повітряна тривога закінчиться то при пересадці що на наземну станцію метро, що на підземну пасажиру доведеться знову сплачувати за проїзд", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Автор документа закликає столичну владу змінити систему оплати проїзду. Він пропонує не стягувати із пасажирів плату при пересадці з автобуса, що дублює наземну гілку метро, до станції метрополітену у випадку відбою повітряної тривоги.

Щоб мерія Києва розглянула петицію, вона має зібрати 6 000 підписів. До кінця голосування залишилось 55 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".