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Главная Транспорт Карта метрополитена Харькова: как не заблудиться среди станций

Карта метрополитена Харькова: как не заблудиться среди станций

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 08:34
Метро в Харькове: карта станций и линий в августе 2026 года
Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда ежедневно доставляют по делам тысячи жителей и гостей города. Стены метро защищают пассажиров от опасности во время воздушных атак России.

Новини.LIVE подробнее расскажут о станциях харьковского метро и его работе во время войны.

Как не заблудиться в харьковском метро

На сегодняшний день метро Харькова насчитывает три линии: "Холодногорско-Заводская", "Салтовская" и "Алексеевская". На них расположено 30 станций с тремя подземными узлами пересадки в самом сердце города.

Красная (Холодногорско-Заводская) ветка метро:

  • Холодная Гора;
  • Вокзальная;
  • Центральный рынок;
  • Площадь Конституции;
  • Левада;
  • Спортивная;
  • Заводская;
  • Турбоатом;
  • Дворец спорта;
  • Армейская;
  • Имени А.С. Масельского;
  • Тракторный завод;
  • Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

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  • Исторический музей;
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  • Ярослава Мудрого;
  • Киевская;
  • Академика Барабашова;
  • Академика Павлова;
  • Студенческая;
  • Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) линия метро:

  • Метростроителей;
  • Защитников Украины;
  • Архитектора Бекетова;
  • Держпром;
  • Научная;
  • Ботанический сад;
  • 23 августа;
  • Алексеевская;
  • Победа.
Харків метро - фото 1
Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Как работает метро в Харькове в августе 2026 года

В августе 2026 года метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, после 20:00 время ожидания увеличивается до 15–25 минут. В выходные и праздничные дни интервал увеличивается до 20 минут, в вечернее время — до 25 минут.

В ночное время в харьковском метро можно укрыться во время воздушной тревоги. Однако следует помнить, что пассажиры должны обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

С 2022 года проезд в общественном транспорте Харькова бесплатный. В августе 2026 года вход в метро для харьковчан и гостей города останется бесплатным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали о самом коротком метро в мире. Метро насчитывает всего шесть станций и единственный туннель, длина которого составляет чуть более 1,8 км. Вагоны метро курсируют по подземному склону, а внутри каждого вагона и на платформах предусмотрены ступеньки для пассажиров.

Харьков общественный транспорт метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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