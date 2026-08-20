Метро в Харькове: карта станций и линий в августе 2026 года

Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Одной из главных транспортных артерий Харькова является метрополитен. Его поезда ежедневно доставляют по делам тысячи жителей и гостей города. Стены метро защищают пассажиров от опасности во время воздушных атак России.

Новини.LIVE подробнее расскажут о станциях харьковского метро и его работе во время войны.

Как не заблудиться в харьковском метро

На сегодняшний день метро Харькова насчитывает три линии: "Холодногорско-Заводская", "Салтовская" и "Алексеевская". На них расположено 30 станций с тремя подземными узлами пересадки в самом сердце города.

Красная (Холодногорско-Заводская) ветка метро:

Холодная Гора;

Вокзальная;

Центральный рынок;

Площадь Конституции;

Левада;

Спортивная;

Заводская;

Турбоатом;

Дворец спорта;

Армейская;

Имени А.С. Масельского;

Тракторный завод;

Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

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Исторический музей;

Университет;

Ярослава Мудрого;

Киевская;

Академика Барабашова;

Академика Павлова;

Студенческая;

Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) линия метро:

Метростроителей;

Защитников Украины;

Архитектора Бекетова;

Держпром;

Научная;

Ботанический сад;

23 августа;

Алексеевская;

Победа.

Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Как работает метро в Харькове в августе 2026 года

В августе 2026 года метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние дни поезда курсируют каждые 10 минут, после 20:00 время ожидания увеличивается до 15–25 минут. В выходные и праздничные дни интервал увеличивается до 20 минут, в вечернее время — до 25 минут.

В ночное время в харьковском метро можно укрыться во время воздушной тревоги. Однако следует помнить, что пассажиры должны обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

С 2022 года проезд в общественном транспорте Харькова бесплатный. В августе 2026 года вход в метро для харьковчан и гостей города останется бесплатным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Также Новини.LIVE писали о самом коротком метро в мире. Метро насчитывает всего шесть станций и единственный туннель, длина которого составляет чуть более 1,8 км. Вагоны метро курсируют по подземному склону, а внутри каждого вагона и на платформах предусмотрены ступеньки для пассажиров.