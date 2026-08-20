Метро в Харкові: карта станцій та ліній у серпні 2026 року

Метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Однієї з головних транспортних артерій у Харкові є метрополітен. Його потяги щодня доставляють у справах тисячі жителів та гостей міста. Стіни підземки укривають пасажирів від небезпеки під час повітряних атак Росії.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про станції метро Харкова та його роботу під час війни.

Як не загубитись в метро Харкова

На сьогодні метро Харкова налічує три лінії: "Холодногірсько-Заводська", "Салтівська", "Олексіївська" лінії. На них розташовано 30 станцій із трьома підземними вузлами пересадки в самому серці міста.

Червона (Холодногірсько-заводська) гілка метро:

Холодна Гора;

Вокзальна;

Центральний ринок;

Майдан Конституції;

Левада;

Спортивна;

Заводська;

Турбоатом;

Палац Спорту;

Армійська;

Імені О.С. Масельського;

Тракторний завод;

Індустріальна.

Синя (Салтівська) лінія метрополітену:

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Історичний музей;

Університет;

Ярослава Мудрого;

Київська;

Академіка Барабашова;

Академіка Павлова;

Студентська;

Салтівська.

Зелена (Олексіївська) гілка метро:

Метробудівників;

Захисників України;

Архітектора Бекетова;

Держпром;

Наукова;

Ботанічний сад;

23 Серпня;

Олексіївська;

Перемога.

Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

Як працює метро в Харкові у серпні 2026 року

У серпні 2026 року метро в Харкові працює щодня із з 5:30 до 21:30. У будні дні потяги курсують кожні 10 хвилин, після 20:00 час очікування зростає до 15-25 хвилин. У вихідні та святкові дні інтервал збільшується до 20 хвилин, у вечірній час — 25 хвилин.

В нічний час в метро Харкова можна заховатись під час повітряної тривоги. Проте варто пам'ятати, що пасажирам треба обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

З 2022 року проїзд у громадському транспорті Харкова є безкоштовний. У серпні 2026 року вхід до підземки для харків'ян та гостей міста залишаться вільним.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали про найкоротше метро в світі. Підземка налічує лише шість станцій та єдиний тунель, довжина якого становить трохи більше 1,8 км. Вагони метро курсують по підземному схилу, а всередині кожного вагона та на платформах передбачені сходинки для пасажирів.