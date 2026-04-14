Путешествие по Европе: какие авиакомпании предлагают единый билет на поезд и самолет

Пассажиры спешат на свой поезд в Германии. Фото: Tripadvisor

Когда вы выходите из переполненного аэропорта, уставшие после перелета, последнее, что вам нужно, это пытаться разобраться, как пользоваться местным транспортом. Бронирование железнодорожного билета через авиакомпанию может избавить вас от части забот, связанных с организацией отдыха.

Air France

Внутри страны доступны билеты "Поезд + Самолет". Железнодорожная сеть Франции является разветвленной: из аэропортов Орли и Шарля де Голля в Париже курсируют поезда до десятков городов по всей стране.

Чтобы забронировать эти билеты, пассажирам достаточно ввести название железнодорожного вокзала в поле для поиска аэропорта. Авиакомпания организует бронирование поезда, а электронные билеты поступят вам на почту за 30 часов до поездки. Ваш багаж не будет перевезен с самолета на поезд, поэтому его нужно будет забрать и зарегистрировать самостоятельно.

Air France так же обеспечивает трансфер на такси между железнодорожной станцией и терминалом.

KLM

KLM стала одной из первых авиакомпаний в Европе, которая начала предлагать комбинированные авиа-железнодорожные билеты, обеспечивая дальнейшее сообщение с Брюсселем из амстердамского аэропорта Схипхол уже более 20 лет.

Пассажиры могут выбрать, путешествовать с или до железнодорожного вокзала "Брюссель-Миди/Зуид" или Центрального вокзала Антверпена. Оба вокзала можно указать как пункт отправления или прибытия, и маршрут будет включать поездку на скоростном поезде Eurostar из Бельгии в Амстердам.

Lufthansa

Билеты Lufthansa Rail&Fly обеспечивают сообщение с более 5 600 железнодорожными станциями в Германии благодаря партнерству с Deutsche Bahn. Пассажиры имеют возможность добраться до многих городов страны на поездах InterCity, EuroCity и ICE.

После того, как вы уже выбрали авиарейс, вы можете добавить железнодорожное сообщение в разделе "Дополнительные услуги" на странице бронирования. Кроме того, вы можете просто забронировать поездку, указав железнодорожный вокзал как пункт назначения, а система бронирования сделает за вас все остальное.

С Rail&Fly багаж перевозится самостоятельно, и пассажирам не обязательно ехать поездом, указанным в бронировании. Билет действителен для любого поезда на этом маршруте в этот день. Это очень удобно, если вы не успеете на забронированный рейс.

ITA Airways

Итальянская авиакомпания ITA Airways объединила усилия с технологической компанией AccesRail, чтобы предложить пассажирам комбинированные авиа- и железнодорожные билеты, которые охватывают практически всю Европу.

Услуга доступна для любых международных и межконтинентальных рейсов: пассажиры могут забронировать билеты у нескольких железнодорожных партнеров, в частности Trenitalia в Италии, Renfe в Испании, SNBC в Бельгии и Deutsche Bahn в Германии.

Бронирование осуществляется через веб-сайт ITA Airways. Для каждого вида транспорта выдаются отдельные посадочные талоны. За багаж и его перевозку здесь отвечает пассажир.

