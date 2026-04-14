Подорож Європою: які авіакомпанії пропонують єдиний квиток на потяг і літак

Пасажири поспішають на свій потяг у Німеччині. Фото: Tripadvisor

Коли ви виходите з переповненого аеропорту, втомлені після перельоту, останнє, що вам потрібно, це намагатися розібратися, як користуватися місцевим транспортом. Бронювання залізничного квитка через авіакомпанію може позбавити вас частини турбот, пов'язаних з організацією відпочинку.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Air France

Всередині країни доступні квитки "Поїзд + Літак". Залізнична мережа Франції є розгалуженою: з аеропортів Орлі та Шарля де Голля в Парижі курсують поїзди до десятків міст по всій країні.

Щоб забронювати ці квитки, пасажирам достатньо ввести назву залізничного вокзалу у полі для пошуку аеропорту. Авіакомпанія організує бронювання поїзда, а електронні квитки надійдуть вам на пошту за 30 годин до поїздки. Ваш багаж не буде перевезений з літака на поїзд, тому його потрібно буде забрати та зареєструвати самостійно.

Air France так само забезпечує трансфер на таксі між залізничною станцією та терміналом.

KLM

KLM стала однією з перших авіакомпаній у Європі, яка почала пропонувати комбіновані авіа-залізничні квитки, забезпечуючи подальше сполучення з Брюсселем з амстердамського аеропорту Схіпхол вже понад 20 років.

Пасажири можуть вибрати, чи подорожувати з або до залізничного вокзалу "Брюссель-Міді/Зуід" чи Центрального вокзалу Антверпена. Обидва вокзали можна вказати як пункт відправлення або прибуття, і маршрут включатиме поїздку на швидкісному поїзді Eurostar з Бельгії до Амстердама.

Lufthansa

Квитки Lufthansa Rail&Fly забезпечують сполучення з понад 5 600 залізничними станціями в Німеччині завдяки партнерству з Deutsche Bahn. Пасажири мають можливість дістатися до багатьох мітс країни на поїздах InterCity, EuroCity та ICE.

Після того, як ви вже обрали авіарейс, ви можете додати залізничне сполучення в розділі "Додаткові послуги" на сторінці бронювання. Крім того, ви можете просто забронювати поїздку, вказавши залізничний вокзал як пункт призначення, а система бронювання зробить за вас все інше.

З Rail&Fly багаж перевозиться самостійно, і пасажирам не обов'язково їхати поїздом, зазначеним у бронюванні. Квиток дійсний для будь-якого поїзда на цьому маршруті в цей день. Це дуже зручно, якщо ви не встигнете на заброньований рейс.

ITA Airways

Італійська авіакомпанія ITA Airways об’єднала зусилля з технологічною компанією AccesRail, щоб запропонувати пасажирам комбіновані авіа- та залізничні квитки, які охоплюють практично всю Європу.

Послуга доступна для будь-яких міжнародних та міжконтинентальних рейсів: пасажири можуть забронювати квитки у кількох залізничних партнерів, зокрема Trenitalia в Італії, Renfe в Іспанії, SNBC у Бельгії та Deutsche Bahn у Німеччині.

Бронювання здійснюється через веб-сайт ITA Airways. Для кожного виду транспорту видаються окремі посадкові талони. За багаж та його перевезення тут відповідає пасажир.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Leo Express Lux Express об'єднались і пасажири зможуть купувати єдиний квиток і на потяг, і на автобус. Завдяки такій співпраці мандрівники можуть вигідно їздити з Польщі та Чехії до країн Прибалтики. Ціни на квитки стартують від 34,9 євро (приблизно 1800 гривень).

Також Новини.LIVE писали, що Литва вдвічі знизила ціни на залізничні квитки. Знижки діють на всі внутрішні рейси та класи обслуговування. Влада країни пішла на такий крок через різке зростання цін на пальне, спричиненим війною на Близькому Сході.