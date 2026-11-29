Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Жители и гости Киева часто пользуются метрополитеном, ведь этот вид транспорта позволяет передвигаться по городу, избегая пробок. Ежедневно киевский метрополитен доставляет по делам тысячи гостей и жителей столицы. Однако мало кто догадывается, какими титаническими усилиями давались работы метростроителям и почему одна из станций была построена над землей.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Чем уникальна станция метро "Дарница" в Киеве

Станция "Дарница" открыла свои двери для пассажиров в 1965 году. Изначально её планировали построить совсем в другом месте. Согласно первому проекту столичного метрополитена, станция должна была быть подземной и глубокого залегания и располагаться под жилыми кварталами.

Однако из-за сложных грунтов на этом участке инженеры были вынуждены изменить решение, сделав станцию наземной.

Именно из-за своей конструкции станция "Дарница" не выглядит как типичная станция метро. Она в основном напоминает нечто среднее между вокзалом и платформой электрички.

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Станция получила такое название, поскольку расположена рядом с Дарницким вокзалом — одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины.

"Дарницу" построили для того, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться на поезд. Кроме того, район Дарница и станция метро "Дарница" всегда были тесно связаны исторически.

Станцию неоднократно затопляло. В частности, в 1970-1980-х годах во время сильных дождей станцию несколько раз действительно заливало водой, поскольку она наземная и не так хорошо защищена, как подземные.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также мы писали о секретах, которые скрывает харьковский метрополитен. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советское время по последнему слову техники и защищен 8-тонными бронированными дверями.