Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Мешканці та гості Києва часто користуються метрополітеном, адже цей вид транспорту дає можливість дістатися по місту без заторів. Щодня київський метрополітен доставляє у справах тисячі гостей та мешканців столиці. Проте мало хто здогадується, якими титанічними зусиллями давалися метробудівцям роботи і чому одна зі станцій була побудована над землею.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Чим унікальна станція метро "Дарниця" в Києві

Станцію "Дарниця"відкрила свої для пасажирів у 1965 році. Її спочатку планували звести зовсім в іншому місці. Згідно з першим проєктом столичного метрополітену, станція мала бути підземною і глибокого залягання та розміщуватися під житловими кварталами.

Однак через складні ґрунти на цій ділянці інженери змушені були змінити рішення, зробивши станцію наземною.

Саме через свою будову станція "Дарниця" не виглядає як типове метро. Вона здебільшого нагадаує між вокзалом і платформою електрички.

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Станція отримала таку назву, адже вона розташована біля Дарницького вокзалу — він є одним з найбільших залізничних вузлів України.

"Дарницю" збудували для того, щоб пасажирам було зручно пересідати на потягу. Крім того, район Дарниця і метро "Дарниця" завжди були тісно пов'язані історично.

Станцію неоднарозово затоплювало. Зокрема, у 1970-1980-х під час сильних дощів станцію кілька разів реально заливало водою, бо вона наземна та не так захищена, як підземні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Також ми писали про секрети, які приховує метрополітен Харкова. Як розповідають харківські дигери, під землею в самому серці міста захована оборонна споруда. Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.