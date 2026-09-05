Путешествие на самолете: как обойти ограничения на провоз жидкостей в аэропорту

Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Несколько крупных аэропортов в Европе отменили ограничение на объем жидкостей в 100 мл при прохождении контроля безопасности и теперь разрешают провозить жидкости объемом до двух литров. Однако современные сканеры установлены далеко не во всех аэропортах, поэтому пассажирам по-прежнему приходится упаковывать все необходимое в прозрачные косметички.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Ограничения на жидкости в аэропорту

Многие аэропорты обновили рентгеновские сканеры, поэтому пассажирам там не нужно использовать неудобные маленькие полиэтиленовые пакетики для сортировки жидкостей.

Дело в том, что упаковка туалетных принадлежностей или необходимых вещей для детей в бутылочки объемом до 100 мл может оказаться довольно сложной задачей, особенно если вы путешествуете только с ручной кладью.

Многие путешественники отдают предпочтение определенным брендам и не хотят нарушать привычный режим ребенка, когда речь идет о таких вещах, как детское питание или влажные салфетки. Однако благодаря этому лайфхаку вы все равно сможете взять все необходимое с собой.

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Многие пассажиры не знают, что можно заранее заказать товары в аптеке и договориться о самовывозе в зонах, расположенных за линией безопасности в аэропорту.

Просто зайдите на сайт магазина, добавьте в корзину все необходимое — солнцезащитный крем, салфетки, готовое детское питание, шампунь в полноразмерной упаковке или гель для душа — и укажите время самовывоза в день вылета.

Если вы делаете заказ в известной сети, при оформлении заказа обязательно выберите филиал, обозначенный как "за зоной безопасности" или "в зоне вылета", поскольку в одном аэропорту может быть несколько торговых точек.

Большинство авиакомпаний разрешают пассажирам проносить в салон самолета сумку с покупками, сделанными в аэропорту, которая не входит в стандартную норму багажа, а поскольку вы уже прошли контроль безопасности, вы можете без проблем приобретать товары объемом более 100 мл.

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