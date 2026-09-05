Подорож літаком: як обійти обмеження щодо рідин в аеропорту

Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Кілька великих аеропортів в Європі скасували обмеження на об’єм рідин у 100 мл під час проходження контролю безпеки і тепер дозволяють провозити рідини об’ємом до двох літрів. Проте сучасні сканери встановлені далеко не у всіх аеропортах, тож пасажири далі мають пакувати все необхідне у прозорі косметички.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Обмеження на рідини в аеропорту

Багато аеропортів оновили рентгени, тож там не пасажирам не потрібно використовувати незручні маленькі поліетиленові пакетики для сортування рідин.

Річ у тім, що пакування туалетних приналежностей або необхідних речей для дітей у пляшечки до 100 мл може виявитися досить складним завданням, особливо якщо ви подорожуєте лише з ручною поклажею.

Багато мандрівників віддають перевагу певним брендам і не хочуть порушувати звичний режим дитини, коли йдеться про такі речі, як дитяче харчування чи вологі серветки. Проте завдяки цьому лайфхаку ви все одно зможете взяти все необхідне із собою.

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Багато пасажирів не знають, що можна заздалегідь замовити товари в аптеці, і домовитися про самовивіз у зонах, розташованих за лінією безпеки в аеропорту.

Просто зайдіть на сайт магазину, додайте до кошика все необхідне — сонцезахисний крем, серветки, готове дитяче харчування, шампунь у повнорозмірній упаковці або гель для душу, та вкажіть час самовивозу на день вильоту.

Якщо ви робите замовлення у відомій мережі, під час оформлення замовлення обов’язково виберіть філію, зазначену як "за зоною безпеки" або "в зоні вильоту", оскільки в одному аеропорту може бути кілька торгових точок.

Більшість авіакомпаній дозволяють пасажирам брати в салон літака сумку з покупками, зробленими в аеропорту, яка не входить у стандартну норму багажу, а оскільки ви вже пройшли контроль безпеки, ви можете без проблем купувати товари об’ємом понад 100 мл.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

Також Новини.LIVE писали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.