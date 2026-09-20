Ручная кладь Wizz Air: актуальные правила в 2026 году

Самолёт лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам доступные цены на авиабилеты, однако у компании есть масса скрытых сборов. В частности, если вы захотите взять с собой в самолет сумку, размеры которой превышают установленные параметры, придется переплатить немалую сумму, часто в разы превышающую стоимость вашего билета.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика, передает Новини.LIVE.

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Ручная кладь Wizz Air

Перевозчик без доплат позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем.

Размеры ручной клади не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 кг.

Пассажирам также важно учитывать, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки, иначе придется доплачивать в аэропорту.

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Без каких-либо доплат пассажиры Wizz Air могут взять с собой в самолет:

верхнюю одежду;

одеяло;

книгу;

пищу для младенцев;

костыли, если необходимо.

Ручная кладь должна помещаться под передним сиденьем. В случае превышения установленных авиакомпанией размеров взимается дополнительная плата.

Однако услуга Wizz Priority позволяет забронировать ручную кладь большего размера.

Оплатив её, помимо стандартной ручной клади, пассажир может взять с собой ещё один чемодан на колёсах, размеры которого не превышают 55 x 40 x 23 см, а вес — 10 кг.

Такая услуга подойдет тем пассажирам, которые планируют непродолжительное путешествие. Дело в том, что зачастую перевозка вещей с помощью этой услуги обходится дешевле, чем регистрация багажа в аэропорту.

Однако приобретать Wizz Priority стоит при бронировании билета, ведь все свободные места могут быстро раскупить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Также Новини.LIVE писали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплаты пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказываться от комфорта.