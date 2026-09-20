Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Как не переплачивать в аэропорту: ручная кладь Wizz Air в 2026 году

Как не переплачивать в аэропорту: ручная кладь Wizz Air в 2026 году

Ua ru
20 сентября 2026 18:33
Ручная кладь Wizz Air: актуальные правила в 2026 году
Самолёт лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предлагает пассажирам доступные цены на авиабилеты, однако у компании есть масса скрытых сборов. В частности, если вы захотите взять с собой в самолет сумку, размеры которой превышают установленные параметры, придется переплатить немалую сумму, часто в разы превышающую стоимость вашего билета.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ручная кладь Wizz Air

Перевозчик без доплат позволяет пассажирам брать с собой сумку или небольшой чемодан, который можно разместить под сиденьем.

Размеры ручной клади не должны превышать 40 x 30 x 20 см, а вес — 10 кг.

Пассажирам также важно учитывать, что колесики чемодана не должны добавлять более 5 см к размеру сумки, иначе придется доплачивать в аэропорту.

Читайте также:

Без каких-либо доплат пассажиры Wizz Air могут взять с собой в самолет:

  • верхнюю одежду;
  • одеяло;
  • книгу;
  • пищу для младенцев;
  • костыли, если необходимо.

Ручная кладь должна помещаться под передним сиденьем. В случае превышения установленных авиакомпанией размеров взимается дополнительная плата.

Однако услуга Wizz Priority позволяет забронировать ручную кладь большего размера.

Оплатив её, помимо стандартной ручной клади, пассажир может взять с собой ещё один чемодан на колёсах, размеры которого не превышают 55 x 40 x 23 см, а вес — 10 кг.

Такая услуга подойдет тем пассажирам, которые планируют непродолжительное путешествие. Дело в том, что зачастую перевозка вещей с помощью этой услуги обходится дешевле, чем регистрация багажа в аэропорту.

Однако приобретать Wizz Priority стоит при бронировании билета, ведь все свободные места могут быстро раскупить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Wizz Air доступна услуга Wizz Link. Благодаря ей за отдельную плату можно объединять отдельные рейсы в одно бронирование с базовой защитой пересадки. Пассажиры также смогут перебронировать рейс, если из-за задержки они пропустят свой первоначальный рейс.

Также Новини.LIVE писали, почему не стоит брать с собой в самолет Wizz Air подушку для сна. Без доплаты пассажир лоукостера имеет право взять с собой только небольшую сумку. Втиснуть в неё обычную подушку для сна нереально, однако есть выход, и пассажирам не придётся отказываться от комфорта.

авиарейсы путешествие Wizz Air
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации