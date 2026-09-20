Ручна поклажа Wizz Air: актуальні правила у 2026 році

Літак лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air пропонує пасажирам доступні ціни на польоти, проте компанія має купу прихованих зборів. Зокрема, якщо ви захочете взяти в літак сумку із більшими за встановлені параметри, доведеться переплатити кругленьку суму, часто в рази більшу за вартість вашого квитка.

Про це йдеться на офіційному сайті авіаперевізника, передає Новини.LIVE.

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Ручна поклажа Wizz Air

Перевізник без доплат дозволяє пасажирам брати із собою сумку чи невелику валізу, яку можна розмістити під сидінням.

Параметри ручної поклажі не мають перевищувати розміри 40 x 30 x 20 см, а також важити до 10 кг.

Пасажирам також важливо врахувати, що коліщатка валізи не мають додавати більше 5 см до розміру сумки, інакше доведеться переплачувати у аеропорту.

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Без жодних доплат пасажири Wizz Air можуть взяти у літак:

верхній одяг;

ковдру;

книжку;

їжу для немовлят;

милиці за необхідності.

Ручна поклажа має поміщатися під переднім сидінням. У разі перевищення встановлених авіакомпанією розмірів стягуватиметься додаткова плата.

Проте послуга Wizz Priority дає можливість забронювати більшу ручну поклажу.

Оплативши її, крім стандартної ручної поклажі, пасажир може взяти з собою ще одну валізу на колесах, яка не перевищує розміри 55 x 40 x 23 см і важить не більше 10 кг.

Така послуга підійде тим пасажирам, які планують нетривалу подорож. Річ у тім, що часто перевезення речей із цією послугою виходить дешевше, ніж реєстрація багажу в аеропорту.

Проте купувати Wizz Priority варто під час бронювання квитка, адже всі вільні місця можуть швидко розкупити.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.