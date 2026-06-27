Испорченный отпуск: из-за этой популярной закуски вас не пустят в самолет

Пассажирский терминал аэропорта Дубая. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Многие путешественники, чтобы сэкономить на дорогих блюдах в аэропортах, берут с собой в самолет еду. Однако из-за одной популярной закуски вас могут не пустить на борт. Перед полетом стоит ещё раз проверить свои чемоданы с продуктами.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Запрещенный продукт в ручной клади

Пассажиры удивятся, но любимую многими закуску из нута — хумус — ни в коем случае нельзя брать с собой в самолет, хотя технически он не является жидкостью.

На досмотре в аэропорту также нередко изымают популярные соусы и пасты, которые можно намазать на хлеб — гуакамоле, сальсу, арахисовое масло и джем.

Дело в том, что эти продукты подпадают под строгие ограничения на провоз жидких, гелеобразных и пастообразных продуктов во время авиаперелетов. Емкости с такими продуктами не должны превышать 100 мл и должны храниться в одном закрывающемся пластиковом пакете.

Ситуация осложняется внедрением новых компьютерных сканеров в некоторых аэропортах Европы. Они отменяют ограничения на провоз 100 мл жидкости, однако многие международные аэропорты еще не перешли на эту технологию. Пока высокотехнологичные сканеры не станут повсеместным стандартом — лучше выбирать другие варианты закусок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнет работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.