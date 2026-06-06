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Главная Транспорт Из-за этой "мелочи" водители в Европе могут потерять сотни евро

Из-за этой "мелочи" водители в Европе могут потерять сотни евро

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 11:30
Штрафы для водителей в Европе: где строже всего наказывают в 2026 году
Штрафы водителей. Фото: edmunds.com, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в разных странах Европы существенно отличается. Нидерланды оказались одной из стран, которая строже всего наказывает водителей за пользование телефоном за рулем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NL Times.

За что штрафуют водителей в Нидерландах

В Нидерландах водителям, которых задержали за управление автомобилем с телефоном в руке или использованием других электронных устройств, грозит штраф в размере 440 евро.

В Австрии штраф составляет 50 евро, но с определенными условиями — базовый штраф может быть удвоен для тех, кто отказывается платить, и может вырасти вплоть до 140 евро.

Во Франции и Испании использование наушников во время управления автомобилем приравнивается к держанию телефона в руке.

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Нарушителям грозят штрафы в размере 100 евро во Франции и 200 евро в Испании.

Штрафы за превышение скорости также значительно различаются. За превышение скорости на 10 километров в час за пределами населенных пунктов в Нидерландах взимается штраф в размере 89 евро.

В Бельгии минимальный штраф составляет 53 евро, в Италии — 41 евро, а в Австрии — 20 евро.

Проезд на красный свет светофора обходится в Нидерландах особенно дорого: фиксированный штраф составляет 310 евро. В Германии минимальный штраф составляет 90 евро, в Бельгии — 116 евро, а в Люксембурге — 49 евро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ и пассажирам мгновенно появится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.

штраф Европа водители
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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