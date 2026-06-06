Штрафы для водителей в Европе: где строже всего наказывают в 2026 году

Штрафы водителей. Фото: edmunds.com, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в разных странах Европы существенно отличается. Нидерланды оказались одной из стран, которая строже всего наказывает водителей за пользование телефоном за рулем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NL Times.

За что штрафуют водителей в Нидерландах

В Нидерландах водителям, которых задержали за управление автомобилем с телефоном в руке или использованием других электронных устройств, грозит штраф в размере 440 евро.

В Австрии штраф составляет 50 евро, но с определенными условиями — базовый штраф может быть удвоен для тех, кто отказывается платить, и может вырасти вплоть до 140 евро.

Во Франции и Испании использование наушников во время управления автомобилем приравнивается к держанию телефона в руке.

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Штрафы за превышение скорости также значительно различаются. За превышение скорости на 10 километров в час за пределами населенных пунктов в Нидерландах взимается штраф в размере 89 евро.

В Бельгии минимальный штраф составляет 53 евро, в Италии — 41 евро, а в Австрии — 20 евро.

Проезд на красный свет светофора обходится в Нидерландах особенно дорого: фиксированный штраф составляет 310 евро. В Германии минимальный штраф составляет 90 евро, в Бельгии — 116 евро, а в Люксембурге — 49 евро.

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