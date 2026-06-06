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Головна Транспорт Через цю "дрібницю" водії в Європі можуть втратити сотні євро

Через цю "дрібницю" водії в Європі можуть втратити сотні євро

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 11:30
Штрафи для водіїв у Європі: де найсуворіше карають у 2026 році
Штрафи водіїв. Фото: edmunds.com, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Штрафи за порушення правил дорожнього руху в різних країнах Європи суттєво відрізняється. Нідерланди виявилися однією з країн, яка найсуворіше карає водіїв за користування телефоном за кермом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на NL Times.

За що штрафують водіїв у Нідерландах

У Нідерландах водіям, яких затримали за керування автомобілем з телефоном у руці або використанням інших електронних пристроїв, загрожує штраф у розмірі 440 євро.

В Австрії штраф становить 50 євро, але з певними умовами — базовий штраф може бути подвоєний для тих, хто відмовляється платити, і може зрости аж до 140 євро.

 У Франції та Іспанії використання навушників під час керування автомобілем прирівнюється до тримання телефону в руці.

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Порушникам загрожують штрафи у розмірі 100 євро у Франції та 200 євро в Іспанії.

Штрафи за перевищення швидкості також значно різняться. За перевищення швидкості на 10 кілометрів на годину за межами населених пунктів у Нідерландах стягується штраф у розмірі 89 євро.

У Бельгії мінімальний штраф становить 53 євро, в Італії — 41 євро, а в Австрії — 20 євро.

Проїзд на червоне світло світлофора обходиться в Нідерландах особливо дорого: фіксований штраф складає 310 євро. У Німеччині мінімальний штраф становить 90 євро, у Бельгії — 116 євро, а в Люксембурзі — 49 євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, що українцям для в’їзду до Великої Британії у 2026 році потрібна віза. Дозвільні документи розрізняють за метою запланованого перебування. Наприклад, бувають візи для туризму, навчання, роботи, гостювання у родичів або друзів, участі в наукових конференціях тощо.

штраф Європа водії
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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