Метро в Украине: где больше всего станций и сколько стоит проезд в октябре 2026 года

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В нескольких крупных городах Украины есть метрополитен. Благодаря ему пассажиры не только могут быстрее добраться до работы или учебы, но и укрыться во время атак России. Сейчас на метро можно проехать в Киеве, Харькове и Днепре.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Станции метро в Киеве

Исторически первой линией метро в Киеве стала Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой «Академгородок» на западе и «Лесная» на востоке. Она была построена в 1960 году.

Красная линия включает следующие станции:

Академгородок;

Житомирская;

Святошин;

Нивки;

Берестейская;

Шулявская;

Политехнический институт;

Вокзальная;

Университетская;

Театральная;

Крещатик;

Арсенальная;

Днепр;

Гидропарк;

Левобережная;

Дарница;

Черниговская;

Лесная.

Синяя линия метро в Киеве — Оболонско-Теремковская, которая насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:

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Героев Днепра;

Минская;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченко;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Майдан Независимости;

Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);

Олимпийская;

Дворец «Украина»;

Лыбидская;

Демиевская;

Голосеевская;

Васильковская;

Выставочный центр;

Ипподром;

Теремки.

Зеленая линия метро в Киеве — Сирецко-Печерская, она пролегает над Днепром, проходит через исторический центр и включает 15 станций:

Сырец;

Дорогожичи;

Лукьяновская;

Золотые Ворота;

Дворец спорта;

Кловская;

Зверинецкая;

Выдубичи;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харьковская;

Вирлица;

Бориспольская;

Червоный Хутор

В декабре 2025 года метрополитен в Киеве не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 01:00 до 05:00. Метро открывается ежедневно в 5:30 утра, а последний поезд прибывает в депо до 23:00. Средний интервал движения поездов в час пик — 2,5–3 минуты, а в остальное время — около 6–7 минут.

По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 30 гривен.

Метро в Харькове

Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами, расположенными на 3 линиях — красной, зеленой и синей. Пассажиров метро обслуживают 47 эскалаторов на 13 станциях.

Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:

Холодная Гора;

Вокзальная;

Центральный рынок;

Площадь Конституции;

Левада;

Спортивная;

Заводская;

Турбоатом;

Дворец спорта;

Армейская;

Имени А.С. Масельского;

Тракторный завод;

Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

Исторический музей;

Университет;

Ярослава Мудрого;

Киевская;

Академика Барабашова;

Академика Павлова;

Студенческая;

Салтовская.

Исторический музей;

Университетская;

Ярослава Мудрого;

Киевская;

Академика Барабашова;

Академика Павлова;

Студенческая;

Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) ветка метро:

Метростроителей;

Защитников Украины;

Архитектора Бекетова;

Держпром;

Научная;

Ботанический сад;

23 августа;

Алексеевская;

Победа.

Метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 22:00. В будние дни в часы пик поезда курсируют каждые 10 минут, в остальное время — каждые 15–25 минут. В выходные дни интервал увеличивается до 20 минут.

С 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения мэра Харькова проезд в Харьковском метрополитене и другом общественном транспорте является бесплатным.

Сколько станций насчитывает метрополитен Днепра

Метрополитен в Днепре состоит только из одной линии — красной — и насчитывает 6 станций:

Покровская;

Проспект Свободы;

Заводская;

Металлургов;

Метростроителей;

Вокзальная.

Во время войны метрополитен в Днепре не работает в период комендантского часа. Поезда начинают курсировать на некоторых станциях с 5:30, а последний отправляется — до 23:00.

Билет в днепровский метрополитен по состоянию на октябрь 2026 года стоит 10 гривен. Проезд можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также Новини.LIVE писали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.