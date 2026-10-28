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Главная Транспорт Где в Украине есть метро: список городов и станций

Где в Украине есть метро: список городов и станций

Ua ru
28 октября 2026 08:32
Метро в Украине: где больше всего станций и сколько стоит проезд в октябре 2026 года
Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

В нескольких крупных городах Украины есть метрополитен. Благодаря ему пассажиры не только могут быстрее добраться до работы или учебы, но и укрыться во время атак России. Сейчас на метро можно проехать в Киеве, Харькове и Днепре.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Станции метро в Киеве

Исторически первой линией метро в Киеве стала Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой «Академгородок» на западе и «Лесная» на востоке. Она была построена в 1960 году.

Красная линия включает следующие станции:

  • Академгородок;
  • Житомирская;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейская;
  • Шулявская;
  • Политехнический институт;
  • Вокзальная;
  • Университетская;
  • Театральная;
  • Крещатик;
  • Арсенальная;
  • Днепр;
  • Гидропарк;
  • Левобережная;
  • Дарница;
  • Черниговская;
  • Лесная.

Синяя линия метро в Киеве — Оболонско-Теремковская, которая насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:

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  • Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
  • Олимпийская;
  • Дворец «Украина»;
  • Лыбидская;
  • Демиевская;
  • Голосеевская;
  • Васильковская;
  • Выставочный центр;
  • Ипподром;
  • Теремки.

Зеленая линия метро в Киеве — Сирецко-Печерская, она пролегает над Днепром, проходит через исторический центр и включает 15 станций:

  • Сырец;
  • Дорогожичи;
  • Лукьяновская;
  • Золотые Ворота;
  • Дворец спорта;
  • Кловская;
  • Зверинецкая;
  • Выдубичи;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харьковская;
  • Вирлица;
  • Бориспольская;
  • Червоный Хутор

В декабре 2025 года метрополитен в Киеве не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 01:00 до 05:00. Метро открывается ежедневно в 5:30 утра, а последний поезд прибывает в депо до 23:00. Средний интервал движения поездов в час пик — 2,5–3 минуты, а в остальное время — около 6–7 минут.

По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 30 гривен.

Метро в Харькове

Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами, расположенными на 3 линиях — красной, зеленой и синей. Пассажиров метро обслуживают 47 эскалаторов на 13 станциях.

Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:

  • Холодная Гора;
  • Вокзальная;
  • Центральный рынок;
  • Площадь Конституции;
  • Левада;
  • Спортивная;
  • Заводская;
  • Турбоатом;
  • Дворец спорта;
  • Армейская;
  • Имени А.С. Масельского;
  • Тракторный завод;
  • Индустриальная.

Синяя (Салтовская) линия метрополитена:

  • Исторический музей;
  • Университет;
  • Ярослава Мудрого;
  • Киевская;
  • Академика Барабашова;
  • Академика Павлова;
  • Студенческая;
  • Салтовская.
  • Исторический музей;
  • Университетская;
  • Ярослава Мудрого;
  • Киевская;
  • Академика Барабашова;
  • Академика Павлова;
  • Студенческая;
  • Салтовская.

Зеленая (Алексеевская) ветка метро:

  • Метростроителей;
  • Защитников Украины;
  • Архитектора Бекетова;
  • Держпром;
  • Научная;
  • Ботанический сад;
  • 23 августа;
  • Алексеевская;
  • Победа.

Метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 22:00. В будние дни в часы пик поезда курсируют каждые 10 минут, в остальное время — каждые 15–25 минут. В выходные дни интервал увеличивается до 20 минут.

С 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения мэра Харькова проезд в Харьковском метрополитене и другом общественном транспорте является бесплатным.

Сколько станций насчитывает метрополитен Днепра

Метрополитен в Днепре состоит только из одной линии — красной — и насчитывает 6 станций:

  • Покровская;
  • Проспект Свободы;
  • Заводская;
  • Металлургов;
  • Метростроителей;
  • Вокзальная.

Во время войны метрополитен в Днепре не работает в период комендантского часа. Поезда начинают курсировать на некоторых станциях с 5:30, а последний отправляется — до 23:00.

Билет в днепровский метрополитен по состоянию на октябрь 2026 года стоит 10 гривен. Проезд можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также Новини.LIVE писали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.

Киев транспорт Днепр проезд метрополитен
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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