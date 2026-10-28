Метро в Украине: где больше всего станций и сколько стоит проезд в октябре 2026 года

Где в Украине есть метро: список городов и станций
В нескольких крупных городах Украины есть метрополитен. Благодаря ему пассажиры не только могут быстрее добраться до работы или учебы, но и укрыться во время атак России. Сейчас на метро можно проехать в Киеве, Харькове и Днепре.
Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.
Станции метро в Киеве
Исторически первой линией метро в Киеве стала Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой «Академгородок» на западе и «Лесная» на востоке. Она была построена в 1960 году.
Красная линия включает следующие станции:
- Академгородок;
- Житомирская;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейская;
- Шулявская;
- Политехнический институт;
- Вокзальная;
- Университетская;
- Театральная;
- Крещатик;
- Арсенальная;
- Днепр;
- Гидропарк;
- Левобережная;
- Дарница;
- Черниговская;
- Лесная.
Синяя линия метро в Киеве — Оболонско-Теремковская, которая насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:
- Героев Днепра;
- Минская;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченко;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Майдан Независимости;
- Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
- Олимпийская;
- Дворец «Украина»;
- Лыбидская;
- Демиевская;
- Голосеевская;
- Васильковская;
- Выставочный центр;
- Ипподром;
- Теремки.
Зеленая линия метро в Киеве — Сирецко-Печерская, она пролегает над Днепром, проходит через исторический центр и включает 15 станций:
- Сырец;
- Дорогожичи;
- Лукьяновская;
- Золотые Ворота;
- Дворец спорта;
- Кловская;
- Зверинецкая;
- Выдубичи;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харьковская;
- Вирлица;
- Бориспольская;
- Червоный Хутор
В декабре 2025 года метрополитен в Киеве не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 01:00 до 05:00. Метро открывается ежедневно в 5:30 утра, а последний поезд прибывает в депо до 23:00. Средний интервал движения поездов в час пик — 2,5–3 минуты, а в остальное время — около 6–7 минут.
По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 30 гривен.
Метро в Харькове
Харьковский метрополитен насчитывает 30 станций с тремя подземными пересадочными узлами, расположенными на 3 линиях — красной, зеленой и синей. Пассажиров метро обслуживают 47 эскалаторов на 13 станциях.
Красная (Холодногорско-заводская) ветка метро:
- Холодная Гора;
- Вокзальная;
- Центральный рынок;
- Площадь Конституции;
- Левада;
- Спортивная;
- Заводская;
- Турбоатом;
- Дворец спорта;
- Армейская;
- Имени А.С. Масельского;
- Тракторный завод;
- Индустриальная.
Синяя (Салтовская) линия метрополитена:
- Исторический музей;
- Университет;
- Ярослава Мудрого;
- Киевская;
- Академика Барабашова;
- Академика Павлова;
- Студенческая;
- Салтовская.
- Исторический музей;
- Университетская;
- Ярослава Мудрого;
- Киевская;
- Академика Барабашова;
- Академика Павлова;
- Студенческая;
- Салтовская.
Зеленая (Алексеевская) ветка метро:
- Метростроителей;
- Защитников Украины;
- Архитектора Бекетова;
- Держпром;
- Научная;
- Ботанический сад;
- 23 августа;
- Алексеевская;
- Победа.
Метро в Харькове работает ежедневно с 5:30 до 22:00. В будние дни в часы пик поезда курсируют каждые 10 минут, в остальное время — каждые 15–25 минут. В выходные дни интервал увеличивается до 20 минут.
С 24 мая 2022 года и до соответствующего распоряжения мэра Харькова проезд в Харьковском метрополитене и другом общественном транспорте является бесплатным.
Сколько станций насчитывает метрополитен Днепра
Метрополитен в Днепре состоит только из одной линии — красной — и насчитывает 6 станций:
- Покровская;
- Проспект Свободы;
- Заводская;
- Металлургов;
- Метростроителей;
- Вокзальная.
Во время войны метрополитен в Днепре не работает в период комендантского часа. Поезда начинают курсировать на некоторых станциях с 5:30, а последний отправляется — до 23:00.
Билет в днепровский метрополитен по состоянию на октябрь 2026 года стоит 10 гривен. Проезд можно оплатить с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.
Также Новини.LIVE писали, что в киевском метро тестируют зонирование во время работы метро в качестве укрытия. Новые наклейки рекомендуют расположение людей, приходящих в укрытие на платформу. Благодаря им можно найти туалет и дефибриллятор.