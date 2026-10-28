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Де в Україні є метрополітен: перелік міст та станцій

Ua ru
28 жовтня 2026 08:32
Метро в Україні: де найбільше станцій та скільки коштує проїзд у жовтні 2026 року
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

У кількох великих містах України є метрополітен. Завдяки йому пасажири не лише мають можливість швидше дістатися на роботу чи навчання, а й заховатися під час атак Росії. Нині підземкою можна проїхатись у Києві, Харкові та Дніпрі.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Станції метро в Києві

Історично першою лінією метро у Києві стала Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході. Її було збудовано у 1960 році.

Червона лінія охоплює станції:

  • Академмістечко;
  • Житомирська;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейська;
  • Шулявська;
  • Політехнічний інститут; 
  • Вокзальна;
  • Університет;
  • Театральна;
  • Хрещатик;
  • Арсенальна;
  • Дніпро;
  • Гідропарк;
  • Лівобережна;
  • Дарниця;
  • Чернігівська;
  • Лісова.

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська, яка нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:

Читайте також:
  • Героїв Дніпра;
  • Мінська;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Майдан Незалежності;
  • Площа Українських Героїв (Льва Толстого);
  • Олімпійська;
  • Палац "Україна";
  • Либідська;
  • Деміївська;
  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки. 

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська, вона пролягає над Дніпром і проходить через історичний центр та включає 15 станцій:

  • Сирець;
  • Дорогожичі;
  • Лук'янівська;
  • Золоті Ворота;
  • Палац спорту;
  • Кловська;
  • Звіринецька;
  • Видубичі;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харківська;
  • Вирлиця;
  • Бориспільська;
  • Червоний Хутір

У грудні 2025 року метрополітен у Києві не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 01:00 до 05:00. Метро відкривається щодня о 5:30 ранку, а останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Станом на середину грудня вартість проїзду складає 30 гривень. 

Метро в Харкові

Харківський метрополітен нараховує 30 станції із трьома підземними пересадковими вузлами, які розташовані на 3 лініях — червоній, зеленій та синій. Пасажирів підземки обслуговує 47 ескалаторів на 13 станціях.

Червона (Холодногірсько-заводська) гілка метро:

  • Холодна Гора;
  • Вокзальна;
  • Центральний ринок;
  • Майдан Конституції;
  • Левада;
  • Спортивна;
  • Заводська;
  • Турбоатом;
  • Палац Спорту;
  • Армійська;
  • Імені О.С. Масельського;
  • Тракторний завод;
  • Індустріальна.

Синя (Салтівська) лінія метрополітену: 

  • Історичний музей;
  • Університет;
  • Ярослава Мудрого;
  • Київська;
  • Академіка Барабашова;
  • Академіка Павлова;
  • Студентська;
  • Салтівська.
  • Історичний музей;
  • Університет;
  • Ярослава Мудрого;
  • Київська;
  • Академіка Барабашова;
  • Академіка Павлова;
  • Студентська;
  • Салтівська.

Зелена (Олексіївська) гілка метро: 

  • Метробудівників;
  • Захисників України;
  • Архітектора Бекетова;
  • Держпром;
  • Наукова;
  • Ботанічний сад;
  • 23 Серпня;
  • Олексіївська;
  • Перемога.

Метро в Харкові працює щодня з 5:30 до 22:00. В будні у пікові години потяги курсують кожні 10 хвилин, в інший час — кожні 15-25 хвилин. У вихідні дні інтервал зростає до 20 хвилин.

З 24 травня 2022 року і до відповідного розпорядження Харківського міського голови проїзд у Харківському метрополітені та іншому громадському транспорті є безкоштовним.

Скільки станцій нараховує метрополітен Дніпра

Метрополітен в Дніпрі складається лише з однієї лінії — червоної та нараховує 6 станцій:

  • Покровська;
  • Проспект Свободи;
  • Заводська;
  • Металургів;
  • Метробудівників;
  • Вокзальна .

Під час війни метрополітен в Дніпрі не працює під час комендантської години. Потяги починають курсувати на деяких станціях з 5:30, а останній відправляється — до 23:00.

Квиток у дніпровський метрополітен станом на жовтень 2026 року вартує 10 гривень. Проїзд можна сплатити за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки. 

Також Новини.LIVE писали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.

Київ транспорт Дніпро проїзд метрополітен
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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