Метро в Україні: де найбільше станцій та скільки коштує проїзд у жовтні 2026 року

Де в Україні є метрополітен: перелік міст та станцій
У кількох великих містах України є метрополітен. Завдяки йому пасажири не лише мають можливість швидше дістатися на роботу чи навчання, а й заховатися під час атак Росії. Нині підземкою можна проїхатись у Києві, Харкові та Дніпрі.
Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.
Станції метро в Києві
Історично першою лінією метро у Києві стала Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході. Її було збудовано у 1960 році.
Червона лінія охоплює станції:
- Академмістечко;
- Житомирська;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейська;
- Шулявська;
- Політехнічний інститут;
- Вокзальна;
- Університет;
- Театральна;
- Хрещатик;
- Арсенальна;
- Дніпро;
- Гідропарк;
- Лівобережна;
- Дарниця;
- Чернігівська;
- Лісова.
Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська, яка нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:
- Героїв Дніпра;
- Мінська;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченка;
- Контрактова площа;
- Поштова площа;
- Майдан Незалежності;
- Площа Українських Героїв (Льва Толстого);
- Олімпійська;
- Палац "Україна";
- Либідська;
- Деміївська;
- Голосіївська;
- Васильківська;
- Виставковий центр;
- Іподром;
- Теремки.
Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська, вона пролягає над Дніпром і проходить через історичний центр та включає 15 станцій:
- Сирець;
- Дорогожичі;
- Лук'янівська;
- Золоті Ворота;
- Палац спорту;
- Кловська;
- Звіринецька;
- Видубичі;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харківська;
- Вирлиця;
- Бориспільська;
- Червоний Хутір
У грудні 2025 року метрополітен у Києві не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 01:00 до 05:00. Метро відкривається щодня о 5:30 ранку, а останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.
Станом на середину грудня вартість проїзду складає 30 гривень.
Метро в Харкові
Харківський метрополітен нараховує 30 станції із трьома підземними пересадковими вузлами, які розташовані на 3 лініях — червоній, зеленій та синій. Пасажирів підземки обслуговує 47 ескалаторів на 13 станціях.
Червона (Холодногірсько-заводська) гілка метро:
- Холодна Гора;
- Вокзальна;
- Центральний ринок;
- Майдан Конституції;
- Левада;
- Спортивна;
- Заводська;
- Турбоатом;
- Палац Спорту;
- Армійська;
- Імені О.С. Масельського;
- Тракторний завод;
- Індустріальна.
Синя (Салтівська) лінія метрополітену:
- Історичний музей;
- Університет;
- Ярослава Мудрого;
- Київська;
- Академіка Барабашова;
- Академіка Павлова;
- Студентська;
- Салтівська.
- Історичний музей;
- Університет;
- Ярослава Мудрого;
- Київська;
- Академіка Барабашова;
- Академіка Павлова;
- Студентська;
- Салтівська.
Зелена (Олексіївська) гілка метро:
- Метробудівників;
- Захисників України;
- Архітектора Бекетова;
- Держпром;
- Наукова;
- Ботанічний сад;
- 23 Серпня;
- Олексіївська;
- Перемога.
Метро в Харкові працює щодня з 5:30 до 22:00. В будні у пікові години потяги курсують кожні 10 хвилин, в інший час — кожні 15-25 хвилин. У вихідні дні інтервал зростає до 20 хвилин.
З 24 травня 2022 року і до відповідного розпорядження Харківського міського голови проїзд у Харківському метрополітені та іншому громадському транспорті є безкоштовним.
Скільки станцій нараховує метрополітен Дніпра
Метрополітен в Дніпрі складається лише з однієї лінії — червоної та нараховує 6 станцій:
- Покровська;
- Проспект Свободи;
- Заводська;
- Металургів;
- Метробудівників;
- Вокзальна .
Під час війни метрополітен в Дніпрі не працює під час комендантської години. Потяги починають курсувати на деяких станціях з 5:30, а останній відправляється — до 23:00.
Квиток у дніпровський метрополітен станом на жовтень 2026 року вартує 10 гривень. Проїзд можна сплатити за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.
Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.
Також Новини.LIVE писали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.