Метро в Україні: де найбільше станцій та скільки коштує проїзд у жовтні 2026 року

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

У кількох великих містах України є метрополітен. Завдяки йому пасажири не лише мають можливість швидше дістатися на роботу чи навчання, а й заховатися під час атак Росії. Нині підземкою можна проїхатись у Києві, Харкові та Дніпрі.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Станції метро в Києві

Історично першою лінією метро у Києві стала Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході. Її було збудовано у 1960 році.

Червона лінія охоплює станції:

Академмістечко;

Житомирська;

Святошин;

Нивки;

Берестейська;

Шулявська;

Політехнічний інститут;

Вокзальна;

Університет;

Театральна;

Хрещатик;

Арсенальна;

Дніпро;

Гідропарк;

Лівобережна;

Дарниця;

Чернігівська;

Лісова.

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська, яка нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:

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Героїв Дніпра;

Мінська;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченка;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Майдан Незалежності;

Площа Українських Героїв (Льва Толстого);

Олімпійська;

Палац "Україна";

Либідська;

Деміївська;

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки.

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська, вона пролягає над Дніпром і проходить через історичний центр та включає 15 станцій:

Сирець;

Дорогожичі;

Лук'янівська;

Золоті Ворота;

Палац спорту;

Кловська;

Звіринецька;

Видубичі;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харківська;

Вирлиця;

Бориспільська;

Червоний Хутір

У грудні 2025 року метрополітен у Києві не працює під час комендантської години, яка триває щодня з 01:00 до 05:00. Метро відкривається щодня о 5:30 ранку, а останній потяг прибуває у депо до 23:00. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини, а в інший час — близько 6-7 хвилин.

Станом на середину грудня вартість проїзду складає 30 гривень.

Метро в Харкові

Харківський метрополітен нараховує 30 станції із трьома підземними пересадковими вузлами, які розташовані на 3 лініях — червоній, зеленій та синій. Пасажирів підземки обслуговує 47 ескалаторів на 13 станціях.

Червона (Холодногірсько-заводська) гілка метро:

Холодна Гора;

Вокзальна;

Центральний ринок;

Майдан Конституції;

Левада;

Спортивна;

Заводська;

Турбоатом;

Палац Спорту;

Армійська;

Імені О.С. Масельського;

Тракторний завод;

Індустріальна.

Синя (Салтівська) лінія метрополітену:

Історичний музей;

Університет;

Ярослава Мудрого;

Київська;

Академіка Барабашова;

Академіка Павлова;

Студентська;

Салтівська.

Історичний музей;

Університет;

Ярослава Мудрого;

Київська;

Академіка Барабашова;

Академіка Павлова;

Студентська;

Салтівська.

Зелена (Олексіївська) гілка метро:

Метробудівників;

Захисників України;

Архітектора Бекетова;

Держпром;

Наукова;

Ботанічний сад;

23 Серпня;

Олексіївська;

Перемога.

Метро в Харкові працює щодня з 5:30 до 22:00. В будні у пікові години потяги курсують кожні 10 хвилин, в інший час — кожні 15-25 хвилин. У вихідні дні інтервал зростає до 20 хвилин.

З 24 травня 2022 року і до відповідного розпорядження Харківського міського голови проїзд у Харківському метрополітені та іншому громадському транспорті є безкоштовним.

Скільки станцій нараховує метрополітен Дніпра

Метрополітен в Дніпрі складається лише з однієї лінії — червоної та нараховує 6 станцій:

Покровська;

Проспект Свободи;

Заводська;

Металургів;

Метробудівників;

Вокзальна .

Під час війни метрополітен в Дніпрі не працює під час комендантської години. Потяги починають курсувати на деяких станціях з 5:30, а останній відправляється — до 23:00.

Квиток у дніпровський метрополітен станом на жовтень 2026 року вартує 10 гривень. Проїзд можна сплатити за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

Також Новини.LIVE писали, що в метро Києва тестують зонування під час роботи підземки як укриття. Нові наліпки рекомендують розташування людей, які приходять в укриття на платформу. Завдяки ним можна знайти туалет та дефібрилятор.