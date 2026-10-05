Поездка на поезде «Укрзализныци»: где укрыться пассажирам, если дрон направляется атаковать вагоны

Поезд УЗ на вокзале. Фото: Новости.LIVE.

Во время эвакуации из поезда пассажирам Укрзализныци необходимо взять с собой все самое необходимое и как можно быстрее покинуть вагон. Однако, выйдя из вагона, важно не растеряться и знать, что делать в случае опасности.

Об этом в комментарии Суспільне Новини рассказала инструктор по первой помощи и тактической медицине Наталья Бойко, передает Новини.LIVE.

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Российский дрон направляется атаковать поезд УЗ

Инструктор порекомендовала пассажирам сразу отойти как можно дальше от поезда — на 200, 300, 500 метров от самого подвижного состава.

"Если произойдет попадание, это могут быть обломки, взрывная волна, огонь и ожоги и т. д. Поэтому отходите. Идите перпендикулярно куда-нибудь вглубь. Если есть какие-то растительные преграды — используйте их", — пояснила женщина.

В качестве укрытия также можно использовать лес. Если же поезд остановился посреди поля — старайтесь просто отойти как можно дальше от вагона.

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Инструктор добавила, что главной целью врага является именно поезд, и чаще всего удар приходится именно на локомотив.

"Идем в хвост, а там уже старайтесь, опять же, отойти от вагона как можно дальше", — подытожила эксперт.

Укрзализныця располагает региональными мониторинговыми группами (РМГ), которые в режиме реального времени отслеживают ситуацию с безопасностью и воздушные угрозы. Именно по результатам этого мониторинга и полученных команд определяется дальнейший алгоритм действий для конкретного поезда.

Сам факт остановки поезда во время воздушной тревоги не означает, что пассажиров необходимо немедленно эвакуировать из вагонов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменилась стоимость проезда в электричках. С 15 сентября новые тарифы действуют в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, а с 22 сентября их ввели еще в четырех областях. Самый дешевый билет стоит 30 гривен, а при покупке в кассе или в поезде добавляется еще 7 гривен комиссии.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.