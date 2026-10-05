Поїздка потягом Укрзалізниці: де ховатися пасажирам, якщо дрон прямує атакувати вагони

Потяг УЗ на вокзалі. Фото: Новини.LIVE.

Під час евакуації з потяга пасажирам Укрзалізниці потрібно взяти із собою все найнеобхідніше та якнайшвидше залишити вагон. Проте вийшовши з вагону, варто не розгубитися та знати, що робити у випадку загрози.

Про це в коментарі Суспільне Новини розповіла інструкторка з першої допомоги та тактичної медицини Наталія Бойко, передає Новини.LIVE.

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Інструкторка порекомендувала пасажирам одразу відійти якнайдалі від поїзду — за 200, 300, 500 метрів від самого рухомого складу.

"Якщо є влучання, це можуть бути уламки, вибухова хвиля, вогонь і опіки, тощо. Тому відходьте. Йдемо перпендикулярно кудись вглиб. Якщо є якісь рослинні перепони — використовуйте їх", — пояснила жінка.

В якості укриття також можна використовувати посадку в лісі. Якщо ж потяг зупинився серед поля — намагайтесь просто відійти якомога подалі від вагону.

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Інструкторка додала, що найголовнішою ціллю ворога є саме потяг і найчастіше удар припадає саме в локомотив.

"Йдемо в хвіст, а там вже намагайтесь просто знову ж таки відійти від вагона якнайдалі", — підсумувала експертка.

Укрзалізниця має регіональні моніторингові групи (РМГ), які в режимі реального часу відстежують безпекову ситуацію, повітряні загрози. Саме за результатами цього моніторингу та отриманих команд визначається подальший алгоритм для конкретного поїзда.

Сам факт зупинки поїзда під час повітряної тривоги не означає, що пасажирів необхідно негайно евакуювати з вагонів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як змінилася вартість проїзду в електричках. Із 15 вересня нові тарифи діють у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, а з 22 вересня їх запровадили ще у чотирьох областях. Найдешевший квиток коштує 30 гривень, а під час купівлі в касі чи поїзді додадуть ще 7 гривень комісії.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.