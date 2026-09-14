Название: Эвакуация в поездах УЗ: кто принимает решение и в каких случаях выводят пассажиров из вагонов

Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Россия продолжает наносить удары по пассажирским поездам в Украине. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена следить за ситуацией и эвакуировать пассажиров буквально посреди поля. Перевозчик уточнил, как именно принимается решение об остановке поездов в случае угрозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Эвакуация в поездах УЗ

Пассажирка рассказала, что ехала на поезде №133 Киев — Каменец-Подольский 13 сентября 2026 года. Около 6:00 утра поезд остановился, не доехав до Хмельницкого, и начались сильные взрывы.

По её словам, несмотря на опасность, пассажиры не получили четких указаний относительно эвакуации или перехода в безопасное место, и поезд продолжал стоять с пассажирами прямо во время обстрела.

"Около 9:00 мы самостоятельно покинули поезд, поскольку находиться в нём во время взрывов было страшно и опасно. При этом остальные пассажиры остались в вагонах", — добавила путешественница.

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Она обратилась к перевозчику и попросила объяснить, почему не была должным образом организована эвакуация пассажиров из поезда.

В Укрзализныце объяснили, что начальник поезда не принимает решение об эвакуации единолично.

"Укрзализныця имеет региональные мониторинговые группы (РМГ), которые в режиме реального времени отслеживают ситуацию с безопасностью и воздушные угрозы. Именно по результатам этого мониторинга и полученных команд определяется дальнейший алгоритм действий для конкретного поезда", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что сам факт остановки поезда во время воздушной тревоги не означает, что пассажиров необходимо немедленно эвакуировать из вагонов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как действовать в случае эвакуации в поезде Укрзализныци. В частности, после команды необходимо покинуть поезд и отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие. Закрытый вагон в случае угрозы превращается в ловушку для пассажиров.

Также Новини.LIVE сообщали, по каким направлениям курсируют поезда Укрзализныци с 3-ярусными купе. Об этом одна из путешественниц рассказала в своем блоге в социальной сети TikTok. В купе три полки, и пассажирка заверила, что если вам придется ехать на самой нижней — вам не повезло.