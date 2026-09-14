Тайтл: Евакуація в потягах УЗ: хто приймає рішення та в яких випадках виводять пасажирів з вагонів

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує бити по пасажирським потягам в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Перевізник уточнив, як саме приймається рішення про зупинку потягів у випадку загрози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Евакуація в потягах УЗ

Пасажирка розповіла, що їхала поїздом №133 Київ — Кам’янець-Подільський 13 вересня 2026 року. Близько 6:00 ранку поїзд зупинився, не доїхавши до Хмельницького та почалися сильні вибухи.

За її словами, попри небезпек, пасажири не отримали чітких вказівок щодо евакуації або переходу до безпечного місця і поїзд залишався стояти з пасажирами просто під час обстрілу.

"Близько 9:00 ми самостійно залишили поїзд, оскільки перебувати в ньому під час вибухів було страшно та небезпечно. При цьому інші пасажири залишилися у вагонах", — додала мандрівниця.

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Вона звернулась до перевізника та попрохала пояснити, чому належним чином не було організовано евакуацію пасажирів з потягу.

В УЗ пояснили, що начальник поїзда не приймає рішення про евакуацію одноосібно.

"Укрзалізниця має регіональні моніторингові групи (РМГ), які в режимі реального часу відстежують безпекову ситуацію, повітряні загрози. Саме за результатами цього моніторингу та отриманих команд визначається подальший алгоритм для конкретного поїзда", — йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що сам факт зупинки поїзда під час повітряної тривоги не означає, що пасажирів необхідно негайно евакуювати з вагонів.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.

Також Новини.LIVE повідомляли, на який напрям курсують поїзди УЗ з 3-ярусним купе. Про це одна з мандрівниць показала у своєму блозі в соціальній мережі TikTok. У купе три полиці і пасажирка запевнила, що якщо вам доведеться їхати на останній — вам не пощастило.