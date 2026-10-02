Эвакуация поезда УЗ: почему пассажирам не всегда выдают еду во время длительных задержек

Пассажиры в вагоне «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, причем её целями часто становятся обычные пассажирские поезда. В связи с опасностью Укрзализныця вынуждена следить за ситуацией и эвакуировать пассажиров буквально посреди поля; рейсы иногда задерживаются более чем на 10 часов. По возможности перевозчик обеспечивает пассажиров горячими обедами или перекусами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

Реклама

Горячий обед в поездах УЗ

Пассажирка рассказала, что добиралась на поезде Запорожье-Киев 29-30 сентября. Из-за эвакуаций ее рейс опоздал почти на 10 часов.

Она добавила, что эти задержки ужасны, однако она разочаровалась в том, что компания не позаботилась о пассажирах. Пассажирка поинтересовалась, почему перевозчик не всегда обеспечивает людей горячими обедами и сухими пайками во время длительных эвакуаций.

"Воды даже не дали. Как так получается, что во всех поездах она есть, а в этом нет. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь с этим", — написала она.

Читайте также:

В УЗ пояснили, что нигде не обещали бесплатные обеды. Кроме того, они не входят в стоимость билета. В компании подчеркнули, что пассажирам следует быть готовыми к задержкам, так как диспетчеры, управляющие движением поезда, могут не знать, что придумает враг на пути следования.

То есть Укрзализныця не может заранее спланировать и предупредить своих партнеров (которые, собственно, готовят эту еду), где конкретно будет находиться поезд, чтобы эту еду доставили для людей.

Кроме того, не всегда есть возможность физически приготовить её за определённый промежуток времени. Поэтому перевозчик призвал пассажиров брать с собой в путь еду с запасом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализныцю. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. УЗ останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныца не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.