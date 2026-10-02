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Головна Транспорт Евакуація рейсу: в УЗ розтавили всі крапки над "і" щодо гарячих обідів

Евакуація рейсу: в УЗ розтавили всі крапки над "і" щодо гарячих обідів

Ua ru
2 жовтня 2026 10:37
Евакуація потяга УЗ: чому пасажирам не завжди видають їжу під час тривалих затримок
Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру, її цілями часто є звичайні пасажирські потяги. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля, рейси інколи затримуються на понад 10 годин. За можливості перевізник забезпечує пасажирів гарячими обідами чи перекусами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

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Гарячий обід в потягах УЗ

Пасажирка розповіла, що добиралася потягом Запоріжжя-Київ 29-30 вересня. Через евакуації її рейс запізнився майже на 10 годин.

Вона додала, що ці затримки жахливі, проте вона розчарувалася, що компанія не потурбувалася про пасажирів. Пасажирка поцікавилась, чому перевізник не завжди забезпечує гарячими обідами та сухпайками людей під час тривалих евакуацій.

"Води навіть не дали. Як так виходить у всіх потягах є, а в цьому немає. Зробіть, будь ласка, щось з цим", — написала вона.

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В УЗ пояснили, що ніде не обіцяли безкоштовні обіди. Крім того, вони не входять у вартість квитка. В компанії підкреслили, що пасажирам варто бути готовими до затримок, тому що диспетчери які ведуть поїзд операційно, можуть не знати що надумає ворог на шляху прямування.

Тобто Укрзалізниця не може заздалегідь спланувати та попередити своїх партнерів (які власне готують цю їжу), де буде конкретно поїзд, щоб цю їжу підвезти для людей.

Крім того, не завжди є можливість фізично її приготувати за певний проміжок часу. Тому перевізник закликав пасажирів брати із собою в дорогу їжу із запасом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Укрзалізниця евакуація поїзди війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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