ЕС может отложить внедрение системы ETIAS: к чему следует готовиться водителям

Автомобили на границе. Фото: ГПСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Последние несколько месяцев оказались сложными для путешественников в Европе. В связи с введением Шенгенской системы въезда и выезда (EES) водители сталкиваются с огромными очередями на границе. На фоне массовых задержек ЕС намерен отложить запуск новой Европейской системы информации и авторизации поездок (ETIAS) до 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times.

Почему внедрение системы ETIAS отложат

На сайте ETIAS указано, что система начнет работать в последнем квартале 2026 года, и официально ее запуск не отложен. Однако, по данным издания, "маловероятно, что ее запустят в этом году".

Как сообщает FT, из-за "технических неполадок" и "медленного внедрения" системы EES агентство EU-Lisa, ответственное за реализацию ETIAS, признало, что "запустить систему до конца этого года, как планировалось, уже невозможно".

По данным инсайдеров, с системой ETIAS "все еще существуют некоторые ИТ-проблемы", но сейчас следует сосредоточиться на EES. В агентстве хотят "навести порядок в EES", прежде чем внедрять еще одну систему, которая вновь увеличит очереди.

Какие изменения для водителей предусматривает система ETIAS

Так же, как и при авиаперелетах, для пересечения границы на автомобиле и въезда в Шенгенскую зону требуется предварительная регистрация.

Согласно правилам ETIAS, путешественники из стран, не входящих в ЕС, которым не требуется виза, должны получить разрешение перед краткосрочным пребыванием в Шенгенской зоне.

ETIAS не является визой, а в случае одобрения заявки водители смогут находиться в государствах-членах до 90 дней в течение любого периода в 180 дней.

Водителям необходимо будет заполнить онлайн-заявку, предоставить личные данные, ответить на контрольные вопросы и уплатить сбор в размере 20 евро (не взимается с детей в возрасте до 18 лет и взрослых старше 70 лет).

Соответствующее разрешение будет привязано к паспорту путешественника и будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта.

Действующее разрешение ETIAS не гарантирует въезд. Сотрудники пограничного контроля все равно могут потребовать документы, подтверждающие соответствие условиям въезда. В частности, водителям не лишним будет предоставить подтверждение бронирования жилья, планы возвращения или дальнейшего путешествия, доказательства наличия достаточных средств для поездки.

На некоторых пунктах пропуска также будут собирать биометрические данные — фотографировать и сканировать отпечатки пальцев, поэтому будьте готовы выйти из автомобиля, если вас об этом попросят.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе в полную силу заработала система въезда/выезда в ЕС (EES). Однако из-за новых процедур в аэропортах образовались километровые очереди. В частности, постоянно выходят из строя автоматические кабинки для сбора биометрических данных, а время от времени возникают сбои в IT-инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут самостоятельно проверить ограничения на выезд за границу. Система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ, и пассажирам мгновенно отобразится статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение".