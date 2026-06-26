Путешествие на поезде УЗ: должен ли пассажир сдавать постельное белье

Вагон в составе поезда УЗ. Фото: Мининфраструктуры/УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар лета украинцы часто путешествуют по стране и за границу на поездах «Укрзализныци». Перевозчик разъяснил все детали в дискуссии о постельных комплектах. Перевозчик разъяснил, нужно ли пассажирам самостоятельно сдавать их перед прибытием.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Постельное белье в поезде

Один из путешественников поинтересовался у представителей «Укрзализныци», входит ли в обязанности пассажира сдавать постельное белье перед прибытием поезда в конечный пункт назначения.

В УЗ пояснили, что в соответствии с действующими Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, проводник должен убрать постельный комплект пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

«Проводник не может и не будет силой забирать постельное белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне», — подчеркнул перевозчик.

Читайте также:

В компании добавили, что будут искренне благодарны пассажирам за простое взаимное уважение к работникам железной дороги. В частности, там призвали путешественников освободить место или сложить постель рядом, чтобы проводник мог её убрать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли сдавать билеты УЗ, если случайно допустили ошибку в данных при покупке. В частности, допускается до 3 ошибок. Если больше — документ придется возвращать, ведь проводник не пустит вас в поезд.

Также «Новости.LIVE» писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.