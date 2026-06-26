Подорож потягом УЗ: чи повинен пасажир здавати постіль

Постіль в поязі УЗ. Фото: Мінінфраструктури/УЗ. Колаж: Новини.LIVE

У розпал літа українці часто мандрують всередині країни та за кордон потягами Укрзалізниці. Перевізник розставив всі крапки над "і" у дискусії щодо постільних комплектів. Перевізник пояснив, чи треба їх самостійно здавати пасажиру перед прибуттям.

Відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Постіль у потязі

Один з мандрівників поцікавився у представників Укрзалізниці, чи входить у обов'язки пасажира здавати свою постіль перед прибуттям потяга до кінцевого місця призначення.

В УЗ пояснили, що відповідно до чинних Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, провідник повинен прибрати постільний комплект пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

"Провідник не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця або вимагати цього у наказовому тоні", — підкреслив перевізник.

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В компанії додали, що будуть щиро вдячні пасажирам за просту взаємну повагу до працівників залізниці. Зокрема, там закликали мандрівників звільнити місце чи скласти постіль поруч, щоб провідник міг її забрати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.