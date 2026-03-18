Документ в Дії, который необходимо сохранить каждому водителю

Продажа авто регистрируют в Сервисном Центре МВД. Фото: hsc.gov.ua

Водители все чаще пользуются онлайн-услугами. В частности, очень удобно без очередей оформить договоры купли-продажи транспортных средств через приложение Дія. Однако чтобы избежать проблем в будущем, после продажи стоит сделать один важный шаг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЦ МВД.

Читайте также:

Что следует знать водителям, которые продают авто

В ГСЦ МВД напомнили, что в марте продолжается кампания декларирования за 2025 год и в сервисные центры МВД часто обращаются с вопросом: как получить копию договора купли-продажи, заключенного через Дію.

Там сообщили, что после оформления договора купли-продажи транспортного средства через приложение Дія документ создается автоматически в цифровом виде.

Соответствующий договор находится на статусном экране в рамках услуги перерегистрации авто. Однако документ не сохраняется в действии бессрочно, он исчезает через месяц.

Таким образом, чтобы всегда иметь договор купли-продажи транспортного средства под рукой, в ГСЦ МВД порекомендовали водителям сразу после подписания соглашения сохранить его с Дії на удобное для вас устройство.

Ранее мы рассказывали, что в выборе подержанного авто в Украине важна проверка истории, поскольку исследование показало, что более половины машин имеют записи о ДТП. Меньше всего дефектов у Volvo и Dacia, что повышает их надежность.

Также писали, что в Антимонопольном комитете не исключают вероятного сговора между АЗС по ценообразованию на бензин и дизельное топливо. Чтобы проверить нарушения, АМКУ начало расследование.

Нарушителям грозят штрафы до 10% годового дохода компаний. Сейчас ведется расследование.