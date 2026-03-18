Топливо бьет по карману украинцев: АМКУ подозревает сговор АЗС

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке в Украине существенно выросли цены на топливо. Однако в Антимонопольном комитете не исключают вероятного сговора между АЗС по ценообразованию на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева.

Есть ли сговор между АЗС по повышению цен на топливо

Нардеп обратился в АМКУ с обращением о возможном нарушении антимонопольного законодательства некоторыми сетями АЗС.

"В фокусе — одновременное поднятие цен различными сетями АЗС, что больше похоже на сговор, чем на конкуренцию", — написал Гетманцев.

Он рассказал, что по результатам его обращения АМКУ начал дело по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий на рынке бензина и дизельного топлива.

Нарушителям грозят штрафы до 10% годового дохода компаний. Сейчас ведется расследование.

Также писали, что эксперт по экономике Алексей Кущ предупредил о подорожании топлива до 100 гривен за литр. По его словам, если бои на Ближнем Востоке будут продолжаться, баррель нефти будет стоить 120 долларов за баррель.

Эксперт добавил, что у США и Китая есть запасы нефтепродуктов, которых хватит на время, если будет продолжаться война, а вот у Европы ситуация в разы сложнее.