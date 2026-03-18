Головна Транспорт Документ у Дії, який необхідно зберегти кожному водієві

Дата публікації: 18 березня 2026 18:43
Продаж авто реєструють у Сервісному Центрі МВС. Фото: hsc.gov.ua

Водії все частіше користуються онлайн-послугами. Зокрема, дуже зручно без черг оформити договори купівлі-продажу транспортних засобів через застосунок Дія. Проте щоб уникнути проблем у майбутньому, після продажу варто зробити один важливий крок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГСЦ МВС.

Що варто знати водіям, які продають авто

В ГСЦ МВС нагадали, що у березні триває кампанія декларування за 2025 рік і до сервісних центрів МВС часто звертаються із запитанням: як отримати копію договору купівлі-продажу, укладеного через Дію.

Там повідомили, що після оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу через застосунок Дія документ створюється автоматично у цифровому вигляді.

Відповідний договір знаходиться на статусному екрані в межах послуги перереєстрації авто. Проте документ не зберігається в дії безстроково, він зникає через місяць.

Таким чином, щоб завжди мати договір купівлі-продажу транспортного засобу під рукою, в ГСЦ МВС порекомендували водіям одразу після підписання угоди зберегти її з Дії на зручний для вас пристрій.

Раніше ми розповідали, що у виборі вживаного авто в Україні важлива перевірка історії, оскільки дослідження показало, що понад половина машин мають записи про ДТП. Найменше дефектів у Volvo та Dacia, що підвищує їхню надійність.

Також писали, що у Антимонопольному комітеті не виключають ймовірної змови між АЗС щодо ціноутворень на бензин та дизельне пальне. Щоб перевірити порушення, АМКУ розпочало розслідування.

Порушникам загрожують штрафи до 10% річного доходу компаній. Нині ведеться розслідування.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
