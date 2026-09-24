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Главная Транспорт Детские вагоны УЗ: чем они отличаются от обычных купе

Детские вагоны УЗ: чем они отличаются от обычных купе

Ua ru
24 сентября 2026 11:38
Детские вагоны УЗ: чем они уникальны и сколько стоит поездка
Детский вагон «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Маленькие украинцы вместе с родителями имеют возможность путешествовать по стране и за её пределами на поездах Укрзализныци повышенного комфорта. Детские вагоны были модернизированы благодаря финансовой поддержке UNICEF Ukraine.

Новини.LIVE расскажут, чем такие вагоны отличаются от других.

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Детские вагоны УЗ

Детский — это купейный вагон, оборудованный для пассажиров с детьми. Он оснащен ограничителями с противоударной накладкой на верхних местах, манежем, бизибордами и настольными играми для детей до 8 лет. Поездка в таких условиях никогда не будет скучной для малышей.

В туалетах вагона предусмотрены пеленальные столики, детские накладки и гигиенические наборы.

У проводников можно заказать детское меню и устройство для разогрева детского питания.

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  • 81/82 Киев — Ужгород;
  • 17/18 Харьков — Ужгород;
  • 41/42 Днепр — Трускавец;
  • 351 Киев — Кишинев;
  • 1/2 Харьков — Ивано-Франковск;
  • 12 Львов — Одесса;
  • 95/96 Киев — Рахов.

Украинцы в восторге от детских вагонов. Одна из пассажирок рассказала, что её дочке было чем заняться и поиграть, и время в поезде пролетело незаметно.

Сколько стоит поездка в детском вагоне УЗ

Дети в возрасте до 5 лет включительно могут путешествовать бесплатно при условии, что у ребенка не будет отдельного места.

Для детей в возрасте от 6 до 13 лет включительно действует скидка на билет — 25%. Родителям необходимо предъявить проводнику свидетельство о рождении ребенка. Документ также можно показать в приложении «Дия».

В специальных вагонах имеют право ездить родители с детьми в возрасте от 0 до 14 лет.

Билеты в детские вагоны можно приобрести исключительно в официальном приложении УЗ, они имеют отдельную маркировку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали, с каким багажом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для перемещения людей с инвалидностью.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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