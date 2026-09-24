Дитячі вагони УЗ: чим унікальні та скільки коштує поїздка

Дитячий вагон Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Маленькі українці разом із батьками мають можливість мандрувати всередині країни та за її межами потягами Укрзалізниці підвищеного комфорту. Дитячі вагони були модернізовані завдяки фінансовій підтримці UNICEF Ukraine.

Новини.LIVE розкажуть, чим такі вагони вирізняється від інших.

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Дитячі вагони УЗ

Дитячий — це купейний вагон, обладнаний для пасажирів з дітьми. Він облаштований обмежувачами із протиударною накладкою на верхніх місцях, манежем, бізібордами та настільними іграми для дітей до 8 років. Поїздка у таких умовах ніколи не буде нудно для малечі.

У туалетах вагона передбачені сповивальні столики, дитячі накладки та гігієнічні набори.

У провідників можна замовити дитяче меню та пристрій для розігріву дитячого харчування.

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15/16 Харків — Ясіня;

81/82 Київ — Ужгород;

17/18 Харків — Ужгород;

41/42 Дніпро — Трускавець;

351 Київ — Кишинів;

1/2 Харків — Івано-Франківськ;

12 Львів — Одеса;

95/96 Київ — Рахів.

Українці у захваті від дитячих вагонів. Одна з пасажирок розповіла, що її донечка мала чим зайнятись та погратись і час в поїзді минув швидко.

Скільки коштує поїздка в дитячому вагоні УЗ

Діти віком до 5 років включно можуть подорожувати безкоштовно за умови, якщо дитина не буде мати окремого місця.

Для дітей віком від 6 до 13 років включно діє знижка на квиток — 25%. Батькам треба буде пред'явити провіднику свідоцтво про народження дитини. Документу також можна показати у Дії.

У спеціальних вагонах мають право їздити батьки із дітьми віком від 0 до 14 років.

Квитки у дитячі вагони можна придбати виключно в офіційному застосунку УЗ, вони мають окреме маркування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.