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Главная Транспорт Дешёвых билетов может не быть: в Ryanair предупредили пассажиров

Дешёвых билетов может не быть: в Ryanair предупредили пассажиров

Ua ru
24 сентября 2026 18:39
Цены на билеты Ryanair: как они могут измениться летом 2027 года
Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Руководитель ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair заявил, что "не имеет никаких сомнений" в том, что цены на авиабилеты существенно вырастут летом 2027 года. Такое подорожание связано с стремительным ростом цен на нефть и войной США с Ираном.

Об этом пишет The Irish Mirror, передает Новини.LIVE.

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Цены на билеты Ryanair летом 2027 года

Отмечается, что в начале этого месяца цены на нефть впервые с июля превысили отметку в 100 долларов за баррель после очередной волны ударов в ходе конфликта между США и Ираном.

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил журналистам во время встречи в Лондоне, что цены на билеты «движутся только в одном направлении», а именно «значительно вверх».

"Я считаю, что к лету 2027 года тарифы для пассажиров Ryanair и пассажиров других авиакомпаний существенно вырастут из-за значительного повышения цен на нефть", — сказал Майкл О’Лири.

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Компания Ryanair, в рамках мер, направленных на сокращение использования топлива без хеджирования в зимний период, уже снизила свой план по объемам авиаперевозок на следующий год.

"Я не сомневаюсь, что в следующем году тарифы вырастут. Вопрос лишь в том, насколько. В этом году мы, по сути, зафиксировали цену на уровне примерно 80 долларов за баррель", — добавил О’Лири.

Он отметил, что в случае, если в 2027 году Ryanair удастся зафиксировать цену на нефть на уровне 100 долларов за баррель, расходы компании вырастут на 25 процентов. В результате подорожают авиабилеты.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), средняя мировая цена на авиационное топливо на прошлой неделе выросла на 7,4 процента по сравнению с предыдущей неделей и составила 194,90 долларов за баррель.

Ранее Новини.LIVE рассказали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся вдали от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полёт.

Также Новини.LIVE писали, за что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо вовремя зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.

авиарейсы самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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