Ціни на квитки Ryanair: як можуть змінитися влітку 2027 року

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Керівник бюджетної ірландської авіакомпанії Ryanair заявив, що "не має жодних сумнівів" у тому, що ціни на авіаквитки суттєво зростуть влітку 2027 року. Таке здорожчання пов'язане зі стрімким зростанням цін на нафту та тлі війни США з Іраном.

Про це пише The Irish Mirror, передає Новини.LIVE.

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Ціни на квитки Ryanair влітку 2027 року

Зазначається, що на початку цього місяця ціни на нафту вперше з липня перевищили позначку в 100 доларів за барель після чергової хвилі ударів під час конфлікту США та Ірану.

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі заявив журналістам під час зустрічі у Лондоні, що ціни на квитки "рухаються лише в одному напрямку", а саме "значно вгору".

"Я вважаю, що до літа 2027 року тарифи для пасажирів Ryanair та пасажирів інших авіакомпаній суттєво зростуть через значне підвищення цін на нафту", — сказав Майкл О’Лірі.

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Компанія Ryanair, у рамках заходів, спрямованих на зменшення використання палива без хеджування протягом зимового періоду, вже знизила свій план щодо обсягів авіаперевезень на наступний рік.

"Я не маю сумнівів, що наступного року тарифи зростуть. Питання лише в тому, на скільки. Цього року ми, по суті, зафіксували ціну на рівні приблизно 80 доларів за барель", — додав О’Лірі.

Він додав, що в тому випадку, якщо у 2027 році Ryanair вдасться зафіксувати ціну на нафту на рівні 100 доларів за барель, витрати компанії зростуть на 25 відсотків. Внаслідок цього здорожчають авіаквитки.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), середня світова ціна на авіаційне паливо минулого тижня зросла на 7,4 відсотка порівняно з попереднім тижнем і склала 194,90 доларів за барель.

Раніше Новини.LIVE розповіли, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.