Держитесь от них подальше: какие авиакомпании постоянно задерживают рейсы

Пассажиры занимают свои места в самолете. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Опубликован список авиакомпаний и маршрутов с наибольшим количеством задержек рейсов. Их пассажирам приходится ждать до 36 минут. Перед полетом путешественникам стоит проверить право на компенсацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Самые непунктуальные авиакомпании мира

Авиакомпания Tui Airways стала одной из худших по уровню пунктуальности. Средняя задержка рейсов составила 20 минут и 24 секунды.

Наименее пунктуальным среди маршрутов, на которых было совершено не менее 100 рейсов, оказался маршрут из Бирмингема на греческий остров Закинф, средняя задержка на котором составляла 46 минут.

По результатам анализа данных Управления гражданской авиации (CAA), авиакомпания Tui Airways заняла пятое место среди авиакомпаний с наибольшим количеством задержек в 2025 году.

Air India второй год подряд показала худшие показатели: средняя задержка составила 36 минут и 36 секунд. За ней "выстроились" Blue Islands (25 минут и 12 секунд), TAP Air Portugal (23 минуты) и Saudia (21 минута и 18 секунд).

Самые непунктуальные авиакомпании мира:

Air India (36 минут и 36 секунд); Blue Islands (25 минут и 12 секунд); TAP Air Portugal (23 минуты); Saudia (21 минута и 18 секунд); Tui Airways (20 минут и 24 секунды); SunExpress (20 минут и 12 секунд); Aurigny (19 минут и 36 секунд); Pegasus Airlines (18 минут и 36 секунд); Swiss (17 минут и 54 секунды); KLM (17 минут и 48 секунд).

Чтобы не нарушить свои планы на отпуск, стоит избегать авиакомпаний из этого списка, а также заранее ознакомиться с политикой компенсаций перевозчиков.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что путешественникам этим летом стоит прибывать в аэропорт пораньше. В частности, система въезда-выезда (EES) в Европе может вновь вызвать многочасовые задержки. Пока система не начнёт работать бесперебойно, лучше прибыть за два-три часа до вылета.

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