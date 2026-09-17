Из-за атаки РФ поезда УЗ курсируют с задержкой: список рейсов

Вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за обстрелов Укрзализныця была вынуждена организовать 111 остановок пассажирских поездов за ночь. Перевозчик предупредил о задержках десятков рейсов. Россия также продолжает наносить удары по железнодорожным вокзалам.

Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления УЗ Александр Шевченко в Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Атаки РФ на железную дорогу

По его словам, враг продолжает наносить удары по железной дороге, но ночь удалось пережить без жертв. Он добавил, что жертв удалось избежать благодаря бдительности команды УЗ.

Представитель Укрзализныци призвал пассажиров при угрозе атаки вражескими дронами держаться на расстоянии не менее 200 метров от вагона во время эвакуации.

"Из печальных новостей: перед рассветом БПЛА поразил вокзал Берестин, один из наших хабов гражданской эвакуации. Пассажиры и сотрудники вокзала находились в укрытии, сейчас уже проводится обследование инфраструктуры, поезда на Берестин НЕ отменяем", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В результате атаки также была повреждена станция кольцевой электрички Kyiv City Express "Никольская Слободка" в Киеве, в электропоезде были выбиты стекла и двери. Рейсы сейчас курсируют по ограниченному кольцу, минуя участок "Дарница-Почайна". На восстановление станции потребуется плюс-минус один день.

Также перевозчик предупредил о задержках поездов. В частности, как минимум на 6 часов позже прибудут рейсы 7/8 Одесса-Харьков и 53/54 Днепр-Одесса.

В Укрзализныце добавили, что тяжелее всего этой ночью пришлось пассажирам из Николаева. После удара по локомотиву они были вынуждены проехать часть пути на автобусах и неоднократно эвакуировались по дороге.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.