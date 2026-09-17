Через атаку РФ потяги УЗ курсують із затримкою: перелік рейсів

Вокзал в Києві. Фото: Новини.LIVE

Через обстріл Укрзалізниця ініціювала 111 зупинок пасажирських поїздів за ніч. Перевізник попередив про затримки десятків рейсів. Росія також продовжує бити по залізничних вокзалах.

Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Атаки РФ на залізницю

За його словами, ворог продовжує бити по залізниці, але ніч вдалося пройти без жертв. Він додав, що жертв вдалося уникнути завдяки пильності команди УЗ.

Представник Укрзалізниці закликав пасажирів під час загрози атаки ворожими дронами триматися щонайменше за 200 метрів дистанції від вагона при евакуації.

"З болючого: перед світанком БПЛА влучив у вокзал Берестин, один з наших хабів цивільної евакуації. Пасажири і вокзальники перебували в укритті, наразі вже йде обстеження інфраструктури, поїзди на Берестин НЕ скасовуємо", — йдеться в повідомленні.

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Внаслідок атаки також була пошкоджена станція кільцевої електрички Kyiv City Express Микільська Слобідка у Києві, було вибито скло та двері в електропоїзді. Рейси нині курсують обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення станції необхідно плюс-мінус день.

Також перевізник попередив про затримки потягів. Зокрема, щонайменше на 6 годин пізніше прибудуть рейси 7/8 Одеса-Харків та 53/54 Дніпро-Одеса.

В УЗ додали, що найважче цієї ночі було пасажирам з Миколаєва. Вони після удару по локомотиву були змушені проїхати частину шляху автобусами та неодноразово евакуйовувалися в дорозі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.