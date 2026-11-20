Метро в Шанхае. Фото: Tripadvisor.

Крупнейшее метро в мире находится в китайском городе Шанхай. Его подземка поражает туристов своими масштабами. Линии шанхайского метро постоянно расширяются, открываются новые станции.

Новини.LIVE подробнее расскажут об этом.

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Крупнейшее метро в мире

Шанхайский метрополитен насчитывает более 500 станций и имеет протяженность свыше 800 километров. Его линии соединяют густонаселенные районы мегаполиса.

Китайская подземка постоянно расширяется. В частности, помимо линий 1 и 2, построенных в 1990-х годах, 98% маршрутов появились в течение последних двух десятилетий. Поезда шанхайского метро ежедневно перевозят более 10 миллионов пассажиров.

Метро Шанхая впечатляет не только размерами, но и технологичностью и инновациями. Пассажиров доставляют беспилотные поезда, а на станциях всё оборудовано по последнему слову техники — от сканеров лица до интерактивных карт.

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Благодаря технологичности поезда почти никогда не задерживаются, ведь полная автоматизация практически полностью исключает человеческий фактор.

Станции шанхайского метрополитена выглядят как произведения современного искусства. Здесь установлены стеклянные купола, огромные интерактивные экраны и уникальные световые инсталляции.

В 2026 году стоимость проезда в шанхайском метро остаётся достаточно доступной. В ноябре 2026 года стоимость разовой поездки в метро Шанхая составляет от 3 до 15 юаней (0,45–2,25 доллара), а цена зависит от расстояния и маршрута.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где находится самая узкая станция метро в мире. После завершения строительства её скрывали в течение года. Станцию построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца.

Также Новини.LIVE писали, где в Европе находится станция метро с крошечными пузырьками воздуха. Керамическую плитку, которой ранее была облицована платформа, заменили на панели из сплавленного стекла. Проект требовал тесного сотрудничества с инженерами, экспертами по безопасности и другими специалистами.