Более 500 станций и беспилотные поезда: где находится самое большое метро в мире
Крупнейшее метро в мире находится в китайском городе Шанхай. Его подземка поражает туристов своими масштабами. Линии шанхайского метро постоянно расширяются, открываются новые станции.
Новини.LIVE подробнее расскажут об этом.
Крупнейшее метро в мире
Шанхайский метрополитен насчитывает более 500 станций и имеет протяженность свыше 800 километров. Его линии соединяют густонаселенные районы мегаполиса.
Китайская подземка постоянно расширяется. В частности, помимо линий 1 и 2, построенных в 1990-х годах, 98% маршрутов появились в течение последних двух десятилетий. Поезда шанхайского метро ежедневно перевозят более 10 миллионов пассажиров.
Метро Шанхая впечатляет не только размерами, но и технологичностью и инновациями. Пассажиров доставляют беспилотные поезда, а на станциях всё оборудовано по последнему слову техники — от сканеров лица до интерактивных карт.
Благодаря технологичности поезда почти никогда не задерживаются, ведь полная автоматизация практически полностью исключает человеческий фактор.
Станции шанхайского метрополитена выглядят как произведения современного искусства. Здесь установлены стеклянные купола, огромные интерактивные экраны и уникальные световые инсталляции.
В 2026 году стоимость проезда в шанхайском метро остаётся достаточно доступной. В ноябре 2026 года стоимость разовой поездки в метро Шанхая составляет от 3 до 15 юаней (0,45–2,25 доллара), а цена зависит от расстояния и маршрута.
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