Метро в Шанхаї. Фото: Tripadvisor.

Найбільший метрополітен у світі розташований в китайському місті Шанхай. Його підземка лякає туристів своїми масштабами. Лінії шанхайського метро постійно розширюються, відкриваються нові станції.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про це.

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Найбільше метро у світі

Шанхайський метрополітен нараховує понад 500 станцій та має довжину понад 800 кілометрів. Його лінії з'єднують густонаселені райони мегаполіса.

Китайська підземка постійно розбудовується. Зокрема, окрім ліній 1 та 2, побудованих у 1990-х роках, 98% маршрутів з'явились протягом останніх двох десятиліть. Потяги метро Шанхая щодня перевозять понад 10 мільйонів пасажирів.

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Метро Шанхая вражає не лише розмірами, а й технологічністю та інноваціями. Пасажирів доставляють безпілотні потяги, а на станціях все обладнано за останнім словом техніки — від сканерів обличчя до інтерактивних карт.

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Завдяки технологічності потяги майже ніколи не затримуються, адже повна автоматизація майже повністю виключає людський фактор.

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Станції шанхайського метрополітену виглядають як витвори сучасного мистецтва. Тут встановлені скляні куполи, величезні інтерактивні екрани та унікальні світлові інсталяції.

У 2026 році вартість проїзду в шанхайському метро залишається досить доступною. У листопаді 2026 року вартість разової поїздки в метро Шанхая складає від 3 до 15 юанів (0,45-2,25 долара), а ціна залежить відстані та маршруту.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, де розташована найвужча станція метро у світі. Після завершення будівництва її приховували протягом року. Станцію звели в рекордний термін — лише за 3 місяці.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі розташована станція метро із крихітними бульбашками повітря. Керамічну плитку, якою раніше була облицьована платформа, замінили на панелі зі сплавленого скла. Проєкт вимагав тісної співпраці з інженерами, експертами з безпеки та іншими фахівцями.