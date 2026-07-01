Более 500 остановок в июне: что мешает работе метро в Киеве

Эскалатор в киевском метро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Ежедневно в киевском метро по городу передвигаются тысячи пассажиров. Однако стоит помнить, что в метро нужно быть внимательным и соблюдать правила. В частности, из-за неосторожности пассажиров эскалаторы в июне вынужденно останавливали более 500 раз.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram, передает Новини.LIVE.

Безопасность в киевском метро

В КГГА подчеркнули, что внимательность на эскалаторе помогает избежать травм и задержек в работе метро. В частности, только за июнь эскалаторы вынужденно останавливали 570 раз, из них чаще всего (263 раза) — чтобы предотвратить травмирование пассажира.

В КГГА рассказали, что чаще всего в эскалаторе застревают сумки, пакеты, обувь, монеты, полы длинной одежды и каблуки.

Самой странной находкой июня стал мобильный телефон, который остановил эскалатор на станции "Университет".

Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности в метро:

держаться за поручень;

не бегать и не садиться на ступеньки;

следить за сумками, пакетами и длинной одеждой;

держать детей за руку, а самых маленьких — на руках.

Такое поведение поможет избежать травм и задержек в работе метрополитена.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, сейчас метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать движение в густонаселенных районах.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты носят ориентировочный характер, поскольку в КГГА не предоставили соответствующей информации.