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Главная Транспорт Более 500 остановок в июне: что мешает работе метро в Киеве

Более 500 остановок в июне: что мешает работе метро в Киеве

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 13:44
Метро в Киеве: из-за чего чаще всего останавливают эскалаторы
Эскалатор в киевском метро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ежедневно в киевском метро по городу передвигаются тысячи пассажиров. Однако стоит помнить, что в метро нужно быть внимательным и соблюдать правила. В частности, из-за неосторожности пассажиров эскалаторы в июне вынужденно останавливали более 500 раз.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram, передает Новини.LIVE.

Безопасность в киевском метро

В КГГА подчеркнули, что внимательность на эскалаторе помогает избежать травм и задержек в работе метро. В частности, только за июнь эскалаторы вынужденно останавливали 570 раз, из них чаще всего (263 раза) — чтобы предотвратить травмирование пассажира.

В КГГА рассказали, что чаще всего в эскалаторе застревают сумки, пакеты, обувь, монеты, полы длинной одежды и каблуки.

Самой странной находкой июня стал мобильный телефон, который остановил эскалатор на станции "Университет".

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Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности в метро:

  • держаться за поручень;
  • не бегать и не садиться на ступеньки;
  • следить за сумками, пакетами и длинной одеждой;
  • держать детей за руку, а самых маленьких — на руках.

Такое поведение поможет избежать травм и задержек в работе метрополитена.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, сейчас метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать движение в густонаселенных районах.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты носят ориентировочный характер, поскольку в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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