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Главная Транспорт Более 22 часов в самолете: Qantas запустит самый длинный рейс в мире

Более 22 часов в самолете: Qantas запустит самый длинный рейс в мире

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 19:34
Qantas запустит самый длинный рейс в мире: когда появятся билеты
Самолет авиакомпании Qantas Airlines. Фото: Qantas Airlines/Facebook

Перелеты на большие расстояния могут быть изнурительными. Чтобы помочь организму, нужно пить достаточное количество жидкости и хорошо отдохнуть. В следующем году некоторым пассажирам придется как следует подготовиться, когда они будут садиться на борт самого длинного в мире авиарейса, во время которого им предстоит провести в самолете до 22 часов.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

Новый рекорд в мировой авиации

Авиакомпания Qantas Airlines планирует запустить самый длинный в мире коммерческий беспосадочный рейс. Запуск должен состояться в октябре 2027 года.

В настоящее время самый длинный коммерческий рейс в мире выполняет авиакомпания Singapore Airlines. Ее рейс между Сингапуром и Нью-Йорком длится примерно 18 часов 50 минут.

Qantas уже выполняет 18-часовой рейс между Лондоном (Великобритания) и Пертом (Австралия). Это самый длинный прямой рейс из Великобритании, но теперь авиакомпания откроет ещё одно направление.

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Новый рейс, получивший название "Project Sunrise", будет курсировать между аэропортом Лондон-Хитроу и Сиднеем. Продолжительность полёта составит примерно 22 часа. Во время этого полёта пассажиры увидят два рассвета. Это первый прямой рейс в Сидней из Великобритании.

Чтобы преодолеть такое расстояние, авиакомпания заказала 12 новых самолетов Airbus A350. Каждый самолет сможет вместить около 238 пассажиров в четырех салонах.

Новые самолеты Airbus прошли испытания в прошлом месяце. Первый испытательный полет на A350-1000ULR стартовал из Тулузы (Франция), где производятся эти самолеты, и завершился приземлением в Мельбурне (Австралия).

Согласно плану, авиакомпания Qantas Airlines должна получить эти самолеты уже к апрелю 2027 года. Билеты на новый маршрут поступят в продажу в феврале 2027 года.

Авиакомпания также планирует запуск нового маршрута между Сиднеем и Нью-Йорком, однако точная дата запуска этого маршрута пока неизвестна.

В настоящее время прямых рейсов между Сиднеем и Лондоном нет, хотя авиакомпания Qantas Airlines предлагает рейс с пересадкой в Сингапуре, общая продолжительность которого составляет около 25 часов.

Компания утверждает, что новый маршрут позволит пассажирам сэкономить до четырёх часов на полёте по сравнению с существующим вариантом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в США разрабатывают гиперзвуковой самолет "Invictus". Он будет взлетать с обычной взлетно-посадочной полосы и набирать высоту до примерно 25 километров. Оттуда он будет разгоняться до гиперзвуковых скоростей и мчаться вокруг земного шара.

Также Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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