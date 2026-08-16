Qantas запустить найдовший рейс у світі: коли будуть доступні квитки

Літак Qantas Airlines. Фото: Qantas Airlines/Facebook

Польоти на великі відстані можуть бути виснажливими. Щоб допомогти організму, потрібно пити достатню кількість рідини та добре відпочити. Наступного року деяким пасажирам доведеться підготуватися як слід, коли вони сідатимуть на борт найдовшого у світі авіарейсу, під час якого їм доведеться провести в літаку до 22 годин.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

Новий рекорд в світовій авіації

Авіакомпанія Qantas Airlines планує запустити найдовший у світі комерційний безпересадочний рейс. Запуск має відбутися в жовтні 2027 року.

Наразі найдовший комерційний рейс у світі виконує авіакомпанія Singapore Airlines. Її рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком триває приблизно 18 годин 50 хвилин.

Qantas вже виконує 18-годинний рейс між Лондоном (Британія) і Пертом (Австралія). Це найдовший прямий рейс із Великої Британії, але тепер вона відкриє ще один напрямок.

Читайте також:

Новий рейс, що отримав назву "Project Sunrise", курсуватиме між аеропортом Лондон-Хітроу та Сіднеєм. Тривалість польоту становитиме приблизно 22 години. Під час цього польоту пасажири зустрічатимуть два світанки. Це перший прямий рейс до Сіднея з Великої Британії.

Щоб подолати таку відстань, авіакомпанія замовила 12 нових літаків Airbus A350. Кожен літак зможе вмістити близько 238 пасажирів у чотирьох салонах.

Нові літаки Airbus пройшли випробування минулого місяця. Перший випробувальний політ на A350-1000ULR стартував із Тулузи (Франція), де ці літаки виготовляються, і завершився приземленням у Мельбурні (Австралія).

За планом, Qantas Airlines має отримати ці літаки вже до квітня 2027 року. Квитки на новий маршрут надійдуть у продаж у лютому 2027 року.

Авіакомпанія також планує запуск нового маршруту між Сіднеєм і Нью-Йорком, проте точна дата запуску цього маршруту поки невідома.

Наразі прямих рейсів між Сіднеєм і Лондоном немає, хоча авіакомпанія Qantas Airlines пропонує рейс із пересадкою в Сінгапурі, загальна тривалість якого становить близько 25 годин.

Компанія стверджує, що новий маршрут дозволить пасажирам заощадити до чотирьох годин часу на політ у порівнянні з існуючим варіантом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в США розробляють гіперзвуковий літак "Invictus". Він злітатиме зі звичайної злітно-посадкової смуги та набиратиме висоту до приблизно 25 кілометрів. Звідти він розганятиметься до гіперзвукових швидкостей і мчатиме навколо земної кулі.

Ттако Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).