Распродажа Ryanair 5 октября: доступные направления и цены на билеты

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о новой акции. Авиакомпания запустила щедрую распродажу билетов на рейсы вплоть до зимы. Путешественники могут сэкономить на поездках во многие города Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Ryanair.

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Щедрая распродажа Ryanair

Новая акция Ryanair будет действовать только до 16 октября включительно. Она распространяется на авиарейсы с 16 октября по 17 декабря 2026 года. Приобрести билеты можно на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Некоторые из доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов с ценами в одну сторону:

Вильнюс – Венеция (Италия) от 16 евро;

Каунас – Пиза (Италия) от 24 евро;

Гданьск – Дубровник (Хорватия) от 17 евро;

Краков – Париж (Франция) – от 15 евро;

Вроцлав – Афины (Греция) – от 19 евро;

Варшава – Мальта – от 18 евро;

Берлин – Милан (Италия) – от 15 евро.

В акционную стоимость входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За дополнительные услуги и багаж путешественнику придется доплачивать.

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Однако у пассажиров есть возможность воспользоваться услугой Priority. Она позволяет пассажиру дополнительно взять с собой сумку, чемодан или рюкзак размером до 40х25х20 см без ограничений по весу, а также дополнительную ручную кладь размером до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано со снижением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него все равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это связано с новыми премиями для сотрудников.