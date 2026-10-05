Розпродаж Ryanair 5 жовтня: доступні напрямки та ціни на квитки

Знижки від Ryanair: на які рейси можна "урвати" квитки майже за безцінь
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нову акцію. Авіакомпанія запустила щедрий розпродаж на рейси аж до зими. Мандрівники можуть заощадити на поїздках до багатьох міст Європи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням офіційний сайт Ryanair.
Щедрий розпродаж Ryanair
Нова акція Ryanair буде діяти лише до 16 жовтня включно. Вона поширюється на авіарейси з 16 жовтня по 17 грудня 2026 року. Придбати квитки можна на сайті та в додатку авіаперевізника.
Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів із цінами в один бік:
- Вільнюс – Венеція (Італія) від 16 євро;
- Каунас – Піза (Італія) від 24 євро;
- Гданськ – Дубровник (Хорватія) від 17 євро;
- Краків – Париж (Франція) – від 15 євро;
- Вроцлав – Афіни (Греція) – від 19 євро;
- Варшава – Мальта – від 18 євро;
- Берлін – Мілан (Італія) – від 15 євро.
У акційну вартість входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За додаткові послуги та багаж мандрівнику доведеться доплачувати.
Проте в пасажирів є можливість скористатися послугою Priority. Вона дозволяє пасажиру додатково взяти із собою сумку, валізу чи рюкзак з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.
Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.