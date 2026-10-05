Розпродаж Ryanair 5 жовтня: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нову акцію. Авіакомпанія запустила щедрий розпродаж на рейси аж до зими. Мандрівники можуть заощадити на поїздках до багатьох міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням офіційний сайт Ryanair.

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Щедрий розпродаж Ryanair

Нова акція Ryanair буде діяти лише до 16 жовтня включно. Вона поширюється на авіарейси з 16 жовтня по 17 грудня 2026 року. Придбати квитки можна на сайті та в додатку авіаперевізника.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів із цінами в один бік:

Вільнюс – Венеція (Італія) від 16 євро;

Каунас – Піза (Італія) від 24 євро;

Гданськ – Дубровник (Хорватія) від 17 євро;

Краків – Париж (Франція) – від 15 євро;

Вроцлав – Афіни (Греція) – від 19 євро;

Варшава – Мальта – від 18 євро;

Берлін – Мілан (Італія) – від 15 євро.

У акційну вартість входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За додаткові послуги та багаж мандрівнику доведеться доплачувати.

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Проте в пасажирів є можливість скористатися послугою Priority. Вона дозволяє пасажиру додатково взяти із собою сумку, валізу чи рюкзак з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.